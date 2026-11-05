Neoenergia mobiliza cerca de 500 eletricistas para reforçar atendimento durante o Enem em Pernambuco

Equipes estarão distribuídas pelo Estado e vão monitorar a rede elétrica em tempo real para agilizar o atendimento em caso de ocorrências

por Aisha Vitória
Neoenergia mobiliza cerca de 500 eletricistas para reforçar atendimento durante o Enem em Pernambuco
Cerca de 500 eletricistas estarão de plantão em todo o Estado para reforçar o atendimento emergencial durante o Enem - Foto: Neoenergia Pernambuco/Divulgação

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A Neoenergia Pernambuco montou uma operação especial para o primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Cerca de 500 eletricistas estarão de plantão em todo o Estado para reforçar o atendimento emergencial e agilizar a solução de possíveis ocorrências na rede elétrica durante a aplicação do exame.

A operação contará com 31 equipes extras, o que representa um aumento de aproximadamente 20% em relação à estrutura normalmente mobilizada aos domingos. Os profissionais ficarão distribuídos em diferentes regiões de Pernambuco, com atenção aos locais de aplicação das provas.

A preparação para o exame também inclui ações preventivas realizadas ao longo do ano. Desde janeiro, a concessionária executou mais de 27 mil manutenções na rede elétrica e 418 mil podas preventivas, com o objetivo de contribuir para a continuidade e a segurança do fornecimento de energia.

Durante o domingo de provas, a empresa também evitará desligamentos programados que possam afetar os locais de aplicação do Enem. Além disso, as condições meteorológicas serão monitoradas para permitir a adoção de medidas preventivas diante de situações que possam comprometer a rede elétrica.

Em caso de ocorrências, os candidatos e a população podem entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco pelo telefone 116 ou pelo WhatsApp (81) 3217-6990.

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Sobre a Neoenergia Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco distribui energia elétrica para os 184 municípios do Estado e para a cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. A empresa também é responsável pela geração e distribuição de energia no Arquipélago de Fernando de Noronha. Sua área de concessão abrange 98,5 mil quilômetros quadrados e atende cerca de 4 milhões de clientes, o equivalente a 9,4 milhões de habitantes.

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