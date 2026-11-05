Enem 2026: veja o que levar, horários, regras e tudo o que você precisa saber para fazer a prova

Candidatos devem conferir o local de prova, separar os documentos e ficar atentos aos materiais permitidos e às regras para evitar a eliminação

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A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizada neste domingo, 8 de novembro. O segundo dia de provas está marcado para 15 de novembro. Para evitar imprevistos, os candidatos precisam conferir o local de aplicação, organizar os documentos e conhecer as regras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O exame é dividido em dois dias, com questões de múltipla escolha e uma redação. No primeiro domingo, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, os participantes responderão às questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Para ajudar os estudantes na preparação, o JC reuniu as principais orientações sobre horários, documentos, materiais permitidos, regras de aplicação, atendimento especializado e divulgação dos resultados.

Quando serão as provas?

O Enem 2026 será aplicado em dois domingos:

Primeiro dia: 8 de novembro, com provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação.

8 de novembro, com provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação. Segundo dia: 15 de novembro, com provas de Ciências da Natureza e Matemática.

No primeiro dia, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para realizar o exame. No segundo, a duração será de 5 horas. O tempo começa a ser contado a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

Qual o horário da prova?

Os horários seguem o horário de Brasília. Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. Depois desse horário, não será permitida a entrada de candidatos.

A prova começa às 13h30. No primeiro dia, o exame termina às 19h. No segundo, às 18h30.

Confira os horários:

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término no primeiro dia: 19h

19h Término no segundo dia: 18h30

Os candidatos que tiverem direito ao tempo adicional aprovado pelo Inep poderão permanecer na prova até as 20h no primeiro dia e até as 19h30 no segundo. Para quem teve a videoprova em Libras aprovada, o término será às 21h no primeiro dia e às 20h30 no segundo.

A recomendação é chegar ao local de aplicação com antecedência, a partir das 12h, para evitar atrasos e realizar os procedimentos de identificação com tranquilidade.

O que levar para fazer o Enem?

O participante precisa apresentar um documento oficial de identificação com foto, original e válido. O Inep também recomenda levar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que reúne informações como endereço do local de prova, número de inscrição, datas e horários do exame.

Documentos de identificação aceitos:

Carteiras de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identificações emitidas por conselhos ou ordens de classe que tenham validade legal como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

Documentos digitais, como e-Título, CNH digital, RG digital e Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital, apresentados nos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br.

Para documentos digitais, é necessário apresentar o arquivo nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de tela ou cópias não substituem a identificação exigida.

Documentos que não são aceitos:

Boletim de ocorrência e protocolos;

Certidão de nascimento ou casamento;

Título eleitoral;

Carteira de estudante;

Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação;

Crachás e identidades funcionais;

Cópias de documentos, mesmo autenticadas;

Documentos digitais apresentados fora dos aplicativos oficiais ou sem foto;

Carteira de motorista em modelo anterior à legislação de 1997.

Estrangeiros devem apresentar um documento oficial original com foto, como passaporte, documento de identificação expedido pelo Ministério da Justiça ou registro nacional migratório, conforme as opções previstas no edital.

Qual caneta pode usar?

A redação e as respostas das questões objetivas devem ser preenchidas com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O uso de caneta de outra cor ou de material não transparente não é permitido. O candidato também não deve utilizar lápis, lapiseira, borracha, régua ou corretivo durante a aplicação.

O que não pode levar para a sala de prova?

O edital estabelece uma série de restrições para os materiais que podem ser levados à sala. Objetos não permitidos devem permanecer no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação, lacrado e identificado.

Entre os itens que não podem ficar fora do envelope estão:

Celulares, smartphones e tablets;

Relógios de qualquer tipo, inclusive digitais e inteligentes;

Fones de ouvido;

Calculadoras;

Máquinas fotográficas, gravadores e pen drives;

Agendas eletrônicas e dispositivos semelhantes;

Chaves com alarme ou componentes eletrônicos;

Óculos escuros;

Bonés, chapéus, viseiras, gorros e outros artigos de chapelaria;

Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo;

Livros, manuais, impressos e anotações;

Protetores auriculares;

Cigarros eletrônicos e outros dispositivos semelhantes.

O celular e os demais aparelhos eletrônicos devem estar desligados, com alarmes, aplicativos e funções desativados, e guardados no envelope porta-objetos. O envelope precisa permanecer lacrado e embaixo da carteira até a saída definitiva do local de prova.

Atenção: mesmo que esteja dentro do envelope, se um aparelho eletrônico emitir qualquer som, como toque ou alarme, o participante poderá ser eliminado.

Pode levar lanche e água?

O edital prevê que os participantes podem levar lanche e medicamentos, mas os itens poderão ser vistoriados pelo chefe de sala. O documento também proíbe a entrada de garrafas e copos digitais.

Os candidatos devem permitir a inspeção dos alimentos e dos medicamentos pela equipe de aplicação.

Pode ir ao banheiro durante a prova?

A partir das 13h, a ida ao banheiro será permitida desde que o participante esteja acompanhado por um fiscal.

Quem precisar ir ao banheiro antes das 13h, depois de passar pelos procedimentos de identificação na sala, deverá realizar uma nova identificação para retornar ao local.

O tempo de prova não será prorrogado em razão de saídas da sala, avisos ou procedimentos realizados durante a aplicação.

Quando o candidato pode sair da prova?

O participante não poderá deixar definitivamente a sala antes de completar duas horas do início do exame.

Também não será permitido sair com o Cartão-Resposta, a Folha de Redação ou outros materiais de aplicação. O Caderno de Questões poderá ser levado somente por quem deixar a sala nos últimos 30 minutos que antecedem o encerramento da prova.

Os três últimos participantes presentes na sala deverão sair juntos, após a assinatura da ata de sala, exceto nas salas de atendimento especializado.

Como são divididas as provas do Enem?

O exame é composto por quatro áreas do conhecimento, além da redação. A distribuição é feita entre os dois domingos de aplicação.

Primeiro dia – 8 de novembro

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Redação.

Segundo dia – 15 de novembro

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.

Na prova de língua estrangeira, o candidato deve responder somente às questões de inglês ou espanhol escolhidas no momento da inscrição.

Como funciona a correção da redação?

A redação do Enem recebe uma nota entre zero e mil pontos. O texto é avaliado por pelo menos dois corretores, que trabalham de forma independente.

Cada avaliador atribui uma pontuação de zero a 200 pontos em cada uma das cinco competências exigidas. A nota total de cada corretor corresponde à soma das pontuações atribuídas.

Quando não há discrepância entre as avaliações, a nota final é calculada pela média aritmética das duas notas. Se houver diferença significativa entre as correções, a redação passa por uma terceira avaliação e, em determinadas situações, pode ser encaminhada a uma banca composta por três corretores.

Em quais situações a redação pode receber nota zero?

De acordo com o edital, a redação pode ser zerada quando:

Não atende à proposta ou apresenta estrutura diferente da dissertativo-argumentativa;

É entregue em branco;

Apresenta até sete linhas manuscritas ou até dez linhas em Braille;

Contém desenhos, impropérios ou outras formas propositais de anulação;

Apresenta parte do texto deliberadamente desconectada do tema;

Contém nome, assinatura, rubrica ou outra forma de identificação no espaço destinado ao texto;

Está escrita predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;

Apresenta letra ilegível, impossibilitando a leitura por dois avaliadores independentes.

As cópias dos textos motivadores ou de trechos do Caderno de Questões não são consideradas para a contagem do número mínimo de linhas.

Como funciona a nota das questões objetivas?

As provas objetivas são corrigidas com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Por isso, a nota não depende apenas da quantidade de questões acertadas.

O método considera características dos itens e o padrão de respostas do participante. Assim, dois candidatos com o mesmo número de acertos podem receber notas diferentes.

A pontuação oficial de cada área é calculada pelo Inep, e não é possível descobrir a nota exata apenas comparando as respostas com o gabarito.

Quando sai o gabarito da prova?

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep até o décimo dia útil após o segundo dia de aplicação.

Os candidatos poderão consultar as respostas no portal oficial do instituto.

Quando sai o resultado?

A data de divulgação dos resultados individuais ainda deverá ser anunciada pelo Inep. Quando estiver disponível, cada participante poderá consultar a própria nota pela Página do Participante, utilizando o login da conta Gov.br.

Os resultados individuais não serão divulgados por outros meios. A consulta é feita pelo próprio candidato.

As provas do Enem 2026 estão previstas para os dias 8 e 15 de novembro - Tomaz Silva/Agência Brasil

Esqueceu a senha do Gov.br? Veja como recuperar

A conta Gov.br é utilizada para acessar a Página do Participante e consultar informações sobre a inscrição, o local de prova e o resultado do exame.

Quem esqueceu a senha pode recuperá-la pelo endereço https://sso.acesso.gov.br/login.

O procedimento é feito da seguinte forma:

1. Acesse o site do Gov.br;

2. Informe o CPF e clique em “Próxima”;

3. Selecione a opção “Esqueci minha senha”;

4. Siga as orientações apresentadas para recuperar o acesso e cadastrar uma nova senha.

Caso encontre dificuldades, o participante pode consultar as orientações disponíveis na página de dúvidas frequentes do Gov.br.

Quem tem direito a atendimento especializado?

O Inep oferece atendimento especializado a participantes que necessitam de recursos de acessibilidade para realizar o exame. Entre as condições previstas estão baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdocegueira, dislexia, TDAH, transtorno do espectro autista (TEA), discalculia, diabetes, fibromialgia e transtornos mentais.

Também estão previstos atendimentos para gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e pessoas com outras condições específicas.

Entre os recursos disponíveis, conforme a necessidade e a aprovação da solicitação, estão:

Prova em Braille;

Tradutor-intérprete de Libras;

Videoprova em Libras;

Prova com letra ampliada ou superampliada;

Leitor de tela;

Guia-intérprete;

Auxílio para leitura ou transcrição;

Leitura labial;

Tempo adicional;

Calculadora para participantes com discalculia, quando aprovada;

Sala com acessibilidade;

Mesa para cadeira de rodas;

Sala reservada para acompanhante.

O tempo adicional pode ser de 60 minutos em cada dia de prova, desde que a solicitação tenha sido aprovada. Para participantes com videoprova em Libras, o tempo adicional pode chegar a 120 minutos.

As solicitações de atendimento especializado devem ser feitas no período de inscrição e acompanhadas da documentação exigida. O resultado da análise e de eventuais recursos pode ser consultado na Página do Participante.

O que acontece se o candidato passar mal durante a prova?

O participante que apresentar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e precisar sair do local ou não conseguir concluir o exame não poderá retornar à sala para continuar a prova. Nessa situação, também não poderá solicitar reaplicação apenas por esse motivo.

O edital prevê reaplicação em situações específicas, como problemas logísticos durante a aplicação ou diagnóstico de determinadas doenças infectocontagiosas na semana que antecede um dos dias de prova.

Quem pode solicitar a reaplicação?

A reaplicação é destinada a participantes afetados por situações previstas no edital. Entre os problemas logísticos considerados estão:

Desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local de aplicação;

Falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

Erro na execução de procedimentos de aplicação que cause prejuízo comprovado ao participante.

Também podem solicitar reaplicação os candidatos diagnosticados, na semana anterior ao primeiro ou ao segundo dia de prova, com doenças infectocontagiosas listadas no edital, como tuberculose, coqueluche, difteria, meningites, mpox, influenza A e B, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

Quem estiver com uma dessas doenças não deve comparecer ao local de prova. A solicitação deve ser feita pela Página do Participante, com o envio da documentação comprobatória. Os pedidos são analisados individualmente pelo Inep.

Para os casos aprovados, a reaplicação do Enem 2026 está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.

Como evitar a eliminação no Enem?

Além de chegar no horário e apresentar um documento válido, o participante precisa seguir as orientações da equipe de aplicação durante todo o exame.

Entre as situações que podem levar à eliminação estão:

Apresentar informações falsas na inscrição ou em documentos;

Permanecer no local de prova sem documento de identificação válido;

Desrespeitar as orientações da equipe de aplicação;

Comunicar-se com outros participantes durante a prova;

Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos;

Consultar livros, anotações ou impressos;

Receber informações sobre o conteúdo do exame;

Registrar ou divulgar a prova por imagem ou som;

Utilizar ou portar indevidamente aparelhos eletrônicos;

Sair definitivamente da sala antes de completar duas horas de prova;

Iniciar a prova antes da autorização do chefe de sala;

Recusar-se, sem justificativa, aos procedimentos de identificação e revista previstos no edital.

Também pode haver eliminação se um aparelho eletrônico emitir qualquer tipo de som durante a aplicação, mesmo que esteja guardado no envelope porta-objetos.

Onde consultar informações oficiais sobre o Enem?

A Página do Participante concentra os serviços relacionados à inscrição, ao acompanhamento do exame, à consulta do local de prova e ao acesso aos resultados.

Página do Participante: https://enem.inep.gov.br/participante/

Portal do Inep: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem

Recuperação de senha Gov.br: https://sso.acesso.gov.br/login

Em caso de dúvida, o candidato deve consultar o edital e os canais oficiais do Inep.



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