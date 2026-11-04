REC’n’Play 2026 terá aulões gratuitos para o Enem e o SSA 1, no Recife

Atividades serão realizadas no dia 14 de novembro, no Bairro do Recife, com aulas de diferentes disciplinas e inscrições pela internet

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Estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA 1) poderão participar de aulões gratuitos durante o REC’n’Play 2026. As atividades acontecem no sábado, 14 de novembro, em dois espaços do Bairro do Recife: o Cais do Sertão e a Arena Pernambuco de Negócios.

A programação integra o eixo de educação do festival e reúne professores de diferentes disciplinas para revisar conteúdos cobrados nos processos seletivos. O Aulão Enem será realizado das 13h às 16h, no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão. Já o Aulão SSA 1 terá atividades das 10h às 13h e das 14h às 16h, no auditório do NERD, na Arena Pernambuco de Negócios.

A iniciativa ocorre na véspera do segundo dia de provas do Enem 2026, marcado para 15 de novembro, quando os candidatos responderão às questões de Ciências da Natureza e Matemática. Para os estudantes inscritos no SSA 1 da UPE, as provas estão previstas para os dias 6 e 13 de dezembro.

Aulão Enem terá revisão de quatro disciplinas

Com o tema “A gota que falta para a sua aprovação”, o Aulão Enem contará com aulas de Biologia, Química, Física e Matemática. Entre os professores confirmados estão Fernandinho Beltrão, André Luiz Ferreira Dantas de Melo, Phelippo Vanderlei, Tácio Maciel e Brennus César.

As atividades começam às 13h, com a aula de Biologia. Em seguida, serão realizadas as revisões de Química, Física e Matemática.

SSA 1 terá aulas pela manhã e à tarde

O Aulão SSA 1 também reunirá professores de diferentes áreas do conhecimento. Pela manhã, a programação contempla Linguagens, História, Biologia e Química. À tarde, os estudantes terão aulas de Matemática, Física, Geografia e Filosofia.

Entre os professores e convidados confirmados estão Fernandinho Beltrão, Tomás Veras Bittencourt, Paulinha Carvalho, João Souza, Osvaldo Bruno Maraca, Fernanda Bérgamo, Alex Inácio, Maria Eduarda Gonçalves, Ricardo Jorge Leopoldino e Éber Barbosa.

A atividade contará com intérprete de Libras. O acesso será por ordem de chegada.

Como participar dos aulões do REC’n’Play?

Para participar, os interessados devem realizar inscrição pela internet, no endereço register.jalanlive.com/recnplay2026.

Os encontros têm curadoria do professor Arnaldo Mendonça e fazem parte da programação do REC’n’Play, festival que reúne atividades de inovação, tecnologia, cultura e formação no Bairro do Recife.

Serviço

Aulão Enem REC’n’Play 2026

Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: das 13h às 16h

Local: Auditório É do Povo, no Cais do Sertão

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Bairro do Recife

Aulão SSA 1 – UPE 2026

Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: das 10h às 13h e das 14h às 16h

Local: Arena Pernambuco de Negócios – NERD, térreo, auditório

Acesso: por ordem de chegada

Acessibilidade: intérprete de Libras

Inscrições: register.jalanlive.com/recnplay2026



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