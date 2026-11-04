Ministro garante segurança no Enem 2026 e fala sobre expectativa para tema da redação

Nesta edição, foram confirmadas 5.051.345 inscrições em todo o país. Em Pernambuco, são 281,2 mil inscritos registrados

No próximo domingo (8), ocorrerá o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Nesta edição, foram confirmadas 5.051.345 inscrições em todo o país. Em Pernambuco, são 281,2 mil inscritos registrados.

Em meio às polêmicas do ano passado envolvendo a segurança da prova e o suposto vazamento de questões, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reformulou todo o processo de pré-testagem.

O caso envolveu Edcley Teixeira, que participou de pré-testes do Ministério da Educação (MEC), como o Prêmio CAPES Talento Universitário, e teria memorizado algumas questões e divulgado cinco dias antes do exame, em uma live. O Inep acionou a Polícia Federal (PF) e, apesar de negar a ocorrência de vazamento, cancelou três itens que apresentavam "similaridades pontuais".

“O Enem é uma prova que utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), por isso, é necessário pré-testar as questões para identificar o grau de dificuldade. O Inep realizou esses pré-testes de outra maneira, alterando completamente o protocolo. É claro que existem protocolos de confidencialidade, e nem mesmo o ministro tem conhecimento de como esse processo é realizado. É melhor que eu não saiba, assim como ninguém mais", disse afirmou Barchini, durante participação no programa de rádio e internet da Agência Gov “Bom Dia, Ministro”, nesta quarta-feira (4).

"Mas, neste ano, faremos a prova com total segurança e temos certeza de que esta edição do Enem transcorrerá da melhor maneira possível. Garantimos essa segurança para assegurar a isonomia”, completou.

O ministro acrescentou que, apesar da proximidade entre algumas questões, não houve alterações significativas nos resultados nem candidatos com desempenho "fora da curva". Segundo ele, a repetição de perguntas sobre determinados assuntos é comum em exames de larga escala, devido às limitações na elaboração dos itens.

Redação do Enem

No primeiro dia do Enem 2026, os candidatos terão uma maratona de 5h30 de provas. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, sem tolerância para atrasos. O exame terá início às 13h30 e seguirá até as 19h.

Serão aplicadas 90 questões, divididas entre as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com 45 questões de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação; e Ciências Humanas e suas Tecnologias, também com 45 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Os candidatos também deverão produzir uma redação no formato dissertativo-argumentativo. O tema costuma ser um dos momentos mais temidos pelos participantes, gerando ansiedade diante da expectativa sobre o assunto que será abordado.

Sobre a escolha deste ano, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que deverá seguir a linha das edições anteriores, com assuntos atuais e relacionados ao contexto social.

“São temas muito aderentes ao que a gente está vivendo na época, ao nosso tempo. E assim que tem que ser, porque o Enem é uma prova que testa também os conhecimentos gerais e aquilo que o estudante está vivendo. A gente quer passar para o estudante o espírito do tempo, digamos assim. Então, temos evoluído nos temas da redação”, afirmou. No entanto, Barchini fez questão de reforçar que como ministro, se mantém afastado desse processo de escolha.

Enem integrado ao Saeb

A partir deste ano, o Enem passa a ser integrado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com o objetivo de contribuir para a avaliação da qualidade do ensino oferecido aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio. Segundo Leonardo Barchini, a iniciativa terá caráter experimental em 2026 e será ampliada para todo o país a partir do próximo ano.

“Até o ano passado, fazíamos a Prova Brasil, que era aplicada em todas as escolas públicas brasileiras, no terceiro ano do Ensino Médio, também no mês de novembro. Mas não era uma prova em ambiente controlado e só avaliávamos Português e Matemática. Agora, com o Enem, vamos estar em um ambiente controlado”, explicou durante a entrevista.

O ministro acrescentou que o novo formato permitirá um diagnóstico mais amplo e preciso da educação básica brasileira, contemplando outras áreas do conhecimento. Ele também destacou que todas as secretarias estaduais de Educação aderiram à proposta, após reuniões com os gestores das redes de ensino.

Para a avaliação das redes de ensino, o Inep estabeleceu uma participação mínima de 70% dos estudantes neste ano, percentual que deverá subir para 80% em 2027. Mas, a expectativa é atingir a meta, que será calculada individualmente por escola.

A inscrição automática dos alunos da rede pública e a oferta de transporte pelos governos estaduais devem contribuir para aumentar a participação. Caso alguma unidade não alcance o mínimo exigido, a situação será analisada individualmente, podendo ficar de fora da primeira avaliação. Neste ano, o processo terá caráter experimental e só será obrigatório a partir de 2027.

Confira a entrevista na íntegra: