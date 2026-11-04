Enem 2026: o que mais cai sobre Era Vargas e Ditadura Militar em História?

Professor destaca direitos trabalhistas, Estado Novo, golpe de 1964 e repressão política entre os assuntos que merecem atenção dos candidatos

por Aisha Vitória
Enem 2026: o que mais cai sobre Era Vargas e Ditadura Militar em História?
A Era Vargas e a Ditadura Militar estão entre os períodos da História do Brasil que merecem atenção dos estudantes - Foto: Reprodução/Colégio Bastos Maia

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A Era Vargas e a Ditadura Militar estão entre os períodos da História do Brasil que merecem atenção dos estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para revisar os conteúdos, os candidatos precisam compreender não apenas os acontecimentos de cada época, mas também seus contextos políticos, econômicos e sociais, além das contradições que marcaram os dois regimes.

Segundo o professor de História do Colégio Saber Viver, Everaldo Chaves, o estudo desses períodos deve considerar as transformações promovidas pelos governos e as relações entre o Estado e a sociedade. Ele recomenda que os estudantes priorizem a interpretação histórica e a resolução de questões de provas anteriores.

Era Vargas: direitos trabalhistas e controle dos sindicatos

Para revisar a Era Vargas (1930-1945), o professor destaca a centralização do poder, o nacionalismo econômico e as transformações nas relações de trabalho. Também é importante compreender o contexto que possibilitou a ascensão de Getúlio Vargas e as mudanças políticas, econômicas e sociais promovidas durante o período.

Um dos principais assuntos é a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. Embora tenha reunido e consolidado direitos trabalhistas, a legislação também esteve relacionada à estratégia de controle estatal sobre as organizações dos trabalhadores.

“Ao mesmo tempo que consolidou a proteção trabalhista, Vargas submeteu os sindicatos ao controle estatal”, explica Everaldo. Esse modelo ficou associado ao sindicalismo corporativista e ao peleguismo, caracterizado pela atuação de lideranças sindicais alinhadas aos interesses do governo e dos empregadores.

O professor também recomenda atenção ao Estado Novo (1937-1945), período marcado pelo autoritarismo, pela concentração de poder e pelo fortalecimento da intervenção estatal. Entender essas características ajuda a contextualizar o governo Vargas e suas diferentes fases.

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Ditadura Militar: golpe de 1964, repressão e abertura política

Na revisão da Ditadura Militar (1964-1985), o contexto da Guerra Fria e a participação de setores civis no golpe de 1964 são pontos importantes. Os candidatos também devem estudar o funcionamento do regime, a repressão política, o chamado milagre econômico e o processo de abertura que levou à redemocratização.

O professor chama atenção para a relação entre autoritarismo e supressão de direitos e liberdades. Nesse contexto, é fundamental compreender o Ato Institucional nº 5 (AI-5), decretado em 1968, que ampliou os poderes do Executivo e aprofundou a repressão, com restrições aos direitos civis e políticos.

A censura, a perseguição aos opositores e as diferentes formas de resistência ao regime também merecem atenção. Como exemplo, Everaldo lembra que o Enem de 2023 abordou a morte do jornalista Vladimir Herzog e a repressão às Ligas Camponesas.

Outro conteúdo importante é o chamado milagre econômico, período de crescimento acelerado da economia durante a ditadura. O professor recomenda que os estudantes relacionem esse processo à concentração de renda, evitando confundir crescimento econômico com desenvolvimento social.

Como esses assuntos aparecem nas questões do Enem?

Mais do que cobrar a memorização de datas e acontecimentos isolados, o Enem costuma apresentar fontes históricas que exigem interpretação e contextualização. Charges, fotografias, propagandas, depoimentos e textos acadêmicos podem servir de base para as perguntas.

Everaldo cita como exemplo uma questão do Enem de 2024, que utilizou imagens de uma revista produzida durante o Estado Novo para abordar as representações da cultura brasileira.

Por isso, o estudante precisa observar quem produziu determinado documento, em qual contexto ele foi elaborado e qual mensagem ou perspectiva histórica apresenta. A análise das fontes ajuda a identificar relações de poder, interesses políticos e características de cada período.

Quais são os erros mais comuns ao estudar esses períodos?

Um dos equívocos apontados pelo professor é atribuir os direitos trabalhistas exclusivamente à iniciativa de Getúlio Vargas, sem considerar as reivindicações e mobilizações dos trabalhadores que antecederam a legislação.

Na Ditadura Militar, uma confusão recorrente é interpretar o crescimento econômico como sinônimo de melhoria das condições de vida da população. Também é importante compreender que a repressão não ocorreu da mesma maneira durante todos os 21 anos do regime, embora o autoritarismo tenha sido uma característica central do período.

Como revisar História para o Enem com pouco tempo?

Para os candidatos que ainda precisam revisar esses conteúdos, Everaldo Chaves recomenda começar pela resolução de questões de edições anteriores do Enem. A prática permite identificar os assuntos recorrentes e compreender como os conhecimentos históricos são cobrados na avaliação.

Outra estratégia é organizar os acontecimentos em uma linha do tempo, relacionando causas e consequências. Dessa forma, o estudante consegue visualizar as transformações de cada período e compreender suas contradições.

O professor também reforça a importância de não estudar os acontecimentos de forma isolada. Entender o contexto histórico e as relações entre política, economia e sociedade é fundamental para interpretar as situações-problema apresentadas na prova.

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