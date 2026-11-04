Enem 2026: esqueceu a senha do Gov.br? Veja como recuperar o acesso para consultar a nota do exame

Candidatos precisam da conta Gov.br para acessar a Página do Participante e conferir o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio

por Aisha Vitória
Enem 2026: esqueceu a senha do Gov.br? Veja como recuperar o acesso para consultar a nota do exame
Quem esqueceu a senha ou está enfrentando dificuldades para entrar na plataforma pode recuperar o acesso pela internet - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A conta Gov.br é necessária para acessar diversos serviços digitais do Governo Federal, incluindo a Página do Participante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por meio dela, os candidatos podem consultar informações sobre a inscrição, conferir o local de prova e, posteriormente, verificar as notas do exame.

Quem esqueceu a senha ou está enfrentando dificuldades para entrar na plataforma pode recuperar o acesso pela internet, sem precisar criar uma nova conta.

Leia Também

Como recuperar a senha do Gov.br?

O procedimento pode ser feito pelo site ou aplicativo Gov.br. Confira o passo a passo:

1. Acesse o site oficial do Gov.br ou abra o aplicativo;
2. Informe o CPF cadastrado na conta;
3. Clique em “Continuar”;
4. Na tela seguinte, selecione a opção “Esqueci minha senha”;
5. Escolha uma das alternativas disponíveis para recuperar o acesso;
6. Siga as orientações apresentadas na plataforma para cadastrar uma nova senha.

As opções de recuperação podem incluir reconhecimento facial pelo aplicativo, acesso por bancos credenciados, envio de código por e-mail ou SMS e outras formas de validação. As alternativas disponíveis dependem dos dados e dos mecanismos de segurança vinculados à conta.

Como criar uma senha nova?

Depois de concluir a verificação de identidade, o usuário poderá cadastrar uma nova senha. É importante escolher uma combinação segura, que não seja utilizada em outros serviços, e guardar os dados em local protegido.

Não tenho mais acesso ao e-mail ou telefone cadastrado. O que fazer?

Caso o candidato não consiga utilizar os contatos vinculados à conta, deve verificar as demais opções de recuperação apresentadas pelo Gov.br. Se nenhuma delas funcionar, é possível buscar orientações nos canais oficiais de atendimento da plataforma.

Como acessar a Página do Participante do Enem?

Depois de recuperar a senha, o candidato pode entrar na Página do Participante utilizando o CPF e a nova senha da conta Gov.br. No ambiente, ficam disponíveis os serviços relacionados à inscrição e à participação no exame.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp

Leia também