Enem 2026: esqueceu a senha do Gov.br? Veja como recuperar o acesso para consultar a nota do exame

Candidatos precisam da conta Gov.br para acessar a Página do Participante e conferir o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio

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A conta Gov.br é necessária para acessar diversos serviços digitais do Governo Federal, incluindo a Página do Participante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por meio dela, os candidatos podem consultar informações sobre a inscrição, conferir o local de prova e, posteriormente, verificar as notas do exame.

Quem esqueceu a senha ou está enfrentando dificuldades para entrar na plataforma pode recuperar o acesso pela internet, sem precisar criar uma nova conta.

Como recuperar a senha do Gov.br?

O procedimento pode ser feito pelo site ou aplicativo Gov.br. Confira o passo a passo:

1. Acesse o site oficial do Gov.br ou abra o aplicativo;

2. Informe o CPF cadastrado na conta;

3. Clique em “Continuar”;

4. Na tela seguinte, selecione a opção “Esqueci minha senha”;

5. Escolha uma das alternativas disponíveis para recuperar o acesso;

6. Siga as orientações apresentadas na plataforma para cadastrar uma nova senha.

As opções de recuperação podem incluir reconhecimento facial pelo aplicativo, acesso por bancos credenciados, envio de código por e-mail ou SMS e outras formas de validação. As alternativas disponíveis dependem dos dados e dos mecanismos de segurança vinculados à conta.

Como criar uma senha nova?

Depois de concluir a verificação de identidade, o usuário poderá cadastrar uma nova senha. É importante escolher uma combinação segura, que não seja utilizada em outros serviços, e guardar os dados em local protegido.

Não tenho mais acesso ao e-mail ou telefone cadastrado. O que fazer?

Caso o candidato não consiga utilizar os contatos vinculados à conta, deve verificar as demais opções de recuperação apresentadas pelo Gov.br. Se nenhuma delas funcionar, é possível buscar orientações nos canais oficiais de atendimento da plataforma.

Como acessar a Página do Participante do Enem?

Depois de recuperar a senha, o candidato pode entrar na Página do Participante utilizando o CPF e a nova senha da conta Gov.br. No ambiente, ficam disponíveis os serviços relacionados à inscrição e à participação no exame.



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