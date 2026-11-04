Aulão gratuito reúne 300 estudantes do cursinho popular dos Compaz na reta final do Enem

O encontro é promovido pela Rede de Cursinhos Populares Alcides Nascimento, que oferece aulas nas unidades do Compaz em parceria com a Secpaz

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Três dias antes da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que ocorrerá no próximo domingo (8), cerca de 300 jovens que se preparam gratuitamente nos Centros Comunitários da Paz (Compaz), da Prefeitura do Recife, participam de um aulão nesta quinta-feira (5), a partir das 16h, no Auditório do Senac, em Santo Amaro.

O encontro é promovido pela Rede de Cursinhos Populares Alcides Nascimento, que oferece aulas nas unidades do Compaz em parceria com a Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz (Secpaz).

A programação do aulão junta resolução de questões do Enem, dicas para o dia da prova, apresentações de cultura e arte e sorteio de brindes. Convidados e referências locais também participam com mensagens de incentivo aos estudantes.

"Queremos garantir condições reais para que a juventude da periferia ocupe os espaços da universidade pública", afirma Ste Vilela, advogada e fundadora da Rede de Cursinhos Populares Alcides Nascimento.

No primeiro dia do Enem 2026, os participantes terão uma maratona de 5h30 de provas. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, sem tolerância para atrasos. O exame terá início às 13h30 e seguirá até as 19h.

Serão aplicadas 90 questões, divididas entre as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com 45 questões de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação; e Ciências Humanas e suas Tecnologias, também com 45 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Os estudantes também deverão produzir uma redação no formato dissertativo-argumentativo.

Onde as aulas acontecem

As aulas acontecem nos Compaz do Coque, Alto Santa Terezinha, Ibura, Caxangá, Cordeiro e Pina, com equipe de 40 professores e 20 coordenadores. Cada estudante matriculado recebe auxílio permanência de R$ 200 por mês até a data do exame. A iniciativa é realizada com o Instituto Abayomi e integra a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), do Ministério da Educação (MEC).

Para o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Rafael Arruda, a parceria amplia o acesso ao ensino superior em bairros que historicamente ficaram longe dele. "Cada unidade do Compaz virou sala de aula para quem estuda no contraturno da escola ou depois do trabalho. Quando a Prefeitura abre esse espaço ao cursinho, a gente diz a esses jovens que aposta neles e quer essa turma aprovada", afirma.

Mantidos pela Prefeitura do Recife, os Compaz reúnem biblioteca, esporte, cultura e serviços públicos num mesmo equipamento. A rede começou em março de 2016, com a unidade do Alto Santa Terezinha, e hoje soma seis endereços.