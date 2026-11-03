SSA 3 da UPE: professores avaliam provas e apontam diferenças em relação a 2025; veja quando saem os resultados

Estudantes e professores elogiaram tema da redação: "Como equilibrar esse dilema entre a vaidade saudável e a vaidade exigida pelos meios virtuais"

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A terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE), realizada neste domingo (1º) e segunda-feira (2), dividiu opiniões entre os estudantes quanto ao nível de dificuldade das provas.

No primeiro dia, o tema da redação dissertativo-argumentativa foi "Como equilibrar esse dilema entre a vaidade saudável e a vaidade exigida pelos meios virtuais" — bastante elogiado pelos estudantes.

A professora de Língua Portuguesa Érica Andrade, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Dr. Sebastião de Vasconcelos Galvão, em Limoeiro, também considerou o tema atual e alinhado à realidade vivenciada pelos jovens em meio à influência das redes sociais.

"O que dificulta um pouco para os estudantes é porque é um questionamento, então a pergunta vem como uma interrogação, né, que é diferente do tema que a gente tem normalmente no Enem. O SSA costuma ser um pouco mais subjetivo, mas os estudantes possuem muito repertório para lidarem com isso", afirmou a professora à coluna Enem e Educação.

Diante de um cenário em que influenciadores digitais podem estimular padrões excessivos de vaidade nas redes sociais, a docente avalia que a comparação entre a realidade e as representações exibidas no ambiente virtual poderia ser utilizada como uma das teses para desenvolver a redação.

Além da produção textual, os estudantes responderam a 45 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. "As alternativas do SSA costumam ser mais subjetivas, e alguns estudantes relataram dificuldades no vocabulário e na quantidade de textos, o que tornou a prova mais cansativa", pontuou a professora Érica.

Segundo dia

Na etapa final, os participantes responderam a 50 questões objetivas de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para o professor de Matemática do Colégio Saber Viver (CSV), Antonio Américo Carneiro, a prova da disciplina apresentou um nível de dificuldade superior ao da edição de 2025.

"As questões exigiram mais interpretação, integração de conteúdos e resoluções em várias etapas, reduzindo a presença de aplicações meramente diretas. Também ganharam espaço conteúdos que não apareceram na prova anterior, como altura relativa à hipotenusa, homotetia de circunferências e fechamento de trajetórias por rotações sucessivas", explicou.

"Além disso, foram cobradas probabilidade condicional, paralelismo de retas e análise do período de funções trigonométricas por meio de seus coeficientes. Assim, a prova de 2026 mostrou-se mais diversificada e exigiu maior domínio conceitual e capacidade de elaborar estratégias de resolução", completou.

Abstenção

Dos 15.369 candidatos inscritos no SSA 3, uma parcela expressiva deixou de comparecer a pelo menos um dos dois dias de aplicação. No primeiro dia, quando foi realizada a redação, foram registradas 2.014 ausências, o equivalente a 13,10% dos inscritos.

Já no segundo dia, dedicado às questões de Matemática e Ciências da Natureza, o número de faltosos subiu para 2.161, correspondendo a 14,06% do total. A diferença foi de 147 ausências, um aumento de quase um ponto percentual na taxa de abstenção.

A aplicação das provas mobilizou 2.162 profissionais em 549 salas de aula, distribuídas por 49 prédios em 14 polos do estado, incluindo o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Do total de inscritos, 466 candidatos receberam atendimento educacional especializado e tiveram direito a tempo adicional para a realização das provas.

Vagas e cronograma

A UPE oferece 3.710 vagas para ingresso nos cursos de graduação, distribuídas entre 17 campi e 61 cursos. Desse total, 1.855 vagas são destinadas ao Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e outras 1.855 ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos que desejarem contestar os gabaritos preliminares poderão apresentar recursos até as 23h59 desta quarta-feira (4). As solicitações devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site de recursos da UPE ou da página oficial do Processo de Ingresso da universidade.

A divulgação do gabarito definitivo e dos resultados dos recursos está prevista para até 18 de novembro de 2026.

Conforme o cronograma, o listão dos candidatos classificados deverá ser divulgado até 8 de janeiro de 2027. Já a lista dos remanejáveis tem previsão de publicação até 11 de janeiro de 2027.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail processodeingresso@upe.br ou no site oficial https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/