Prefeitura do Recife investe R$ 27 milhões em bônus para profissionais da educação

Benefício contempla cerca de 3.600 servidores de 132 escolas e das cinco Gerências Regionais de Educação, com valores de até R$ 15,2 mil.

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A Prefeitura do Recife vai investir aproximadamente R$ 27 milhões no pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) para cerca de 3.600 profissionais da rede municipal de ensino. O benefício é referente aos resultados alcançados pelas unidades educacionais no ano letivo de 2025.

Ao todo, 132 escolas de Ensino Fundamental e as cinco Gerências Regionais de Educação (GREs) serão contempladas. Os valores individuais variam de R$ 894,11 a R$ 15.200, de acordo com critérios como cargo, remuneração, carga horária, tempo de serviço no período avaliado e cumprimento das metas estabelecidas.

O cálculo considera o desempenho das unidades com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e no Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe). O resultado corresponde à média dos percentuais de cumprimento das metas dos dois indicadores.

Para receber o bônus, a unidade precisa atingir pelo menos 50% da meta pactuada. O pagamento é proporcional ao percentual alcançado, limitado a 100%.

Além dos professores, o benefício contempla profissionais das equipes administrativas e servidores com contratos temporários que atendam aos critérios estabelecidos. Desde 2023, a política passou a incluir todos os servidores lotados nas unidades de ensino que atingem as metas.

Segundo a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, a iniciativa busca reconhecer o trabalho das equipes escolares e das Gerências Regionais de Educação, além de incentivar o cumprimento das metas educacionais.

Instituído pela Lei Municipal nº 18.957/2022, o Bônus de Desempenho Educacional está vinculado aos resultados das unidades de ensino. As metas são definidas e avaliadas ao longo de um ano, com cálculo dos resultados e pagamento do benefício no ano seguinte.

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