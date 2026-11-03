JC Educação: Orquestra Criança Cidadã lança projeto internacional de formação musical com aulas online

Confira também: Mundo SENAI leva empresas para dentro das escolas; Instituto PIPA completa oito anos, amplia estrutura no Recife

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O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Orquestra Criança Cidadã lança projeto internacional de formação musical

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) lançou o Projeto Internacional de Aulas Online, com o objetivo de oferecer aos estudantes a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades com instrumentistas de carreira internacional.

A aula inaugural foi realizada no último sábado (31) e contou com a participação do maestro pernambucano Lanfranco Marcelletti Jr., professor e diretor de Estudos Orquestrais da Texas Tech University, nos Estados Unidos.

Com duração de dois anos, o projeto foi desenvolvido para preparar estudantes em estágio avançado de formação para oportunidades em orquestras, conservatórios e instituições de ensino musical no exterior. Os participantes foram selecionados por meio de um processo rigoroso, conduzido pelos próprios professores, que avaliaram vídeos e consideraram critérios técnicos e artísticos.

As aulas regulares começam nesta quarta-feira (4) e serão realizadas individualmente, com duração de uma hora, em horários definidos entre professores e alunos, de segunda-feira a sábado. Os estudantes participarão das atividades presencialmente, em novas salas instaladas na sede da OCC, no Coque, equipadas com câmeras e monitores que permitem a comunicação em tempo real com os docentes que estão no exterior.

A metodologia também prevê encontros coletivos mensais por instrumento, nos quais os alunos poderão apresentar os resultados do trabalho desenvolvido. Além do aperfeiçoamento técnico e interpretativo, a formação incluirá orientações para audições e processos seletivos internacionais.

“É algo que considero uma oportunidade ímpar para esses alunos, uma vez que estarão sendo capacitados para ingressar no mercado internacional, que é o sonho de todos os alunos aqui do projeto: tocar em uma grande orquestra”, ressaltou João Targino.

O corpo docente é formado por quatro instrumentistas: Ayrton Pisco, responsável pelas aulas de violino; Gabriel Squizzato, de viola; Jan Bogdan, de violoncelo; e Antonino Tertuliano, de contrabaixo. Os músicos desenvolvem suas carreiras fora do Brasil e compartilharão com os estudantes experiências adquiridas em diferentes ambientes orquestrais e acadêmicos.

Ex-aluno da primeira turma da Orquestra Criança Cidadã, o contrabaixista pernambucano Antonino Tertuliano retorna à instituição em uma nova função: professor e coordenador do projeto. Com passagens pela Orquestra Filarmônica de Israel e atuação profissional na Alemanha, ele contribuirá para a formação de jovens que percorrem caminhos semelhantes aos que marcaram o início de sua própria trajetória.

Mundo SENAI chega a 18ª edição com participação de empresas dentro das escolas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Pernambuco abre as portas de suas dez unidades, nos dias 5 e 6 de novembro, para a 18ª edição do Mundo SENAI.

Neste ano, o evento traz uma novidade: o conceito “Indústria no SENAI”, que levará empresas parceiras para dentro das escolas, proporcionando ao público uma experiência mais próxima da realidade do setor produtivo. A proposta é conectar estudantes, profissionais e a comunidade às oportunidades de formação e trabalho na indústria, por meio de atividades práticas, demonstrações tecnológicas e interação direta com representantes das empresas.

Mais do que apresentar produtos e serviços, as indústrias participantes terão um papel ativo na programação, compartilhando experiências, demonstrando processos produtivos e tecnologias utilizadas no ambiente fabril.

Além da presença das indústrias, o Mundo SENAI contará com uma programação diversificada, incluindo oficinas, palestras, visitas guiadas aos laboratórios, orientações profissionais e apresentações de projetos desenvolvidos pelos estudantes. Segundo a instituição, as atividades buscam despertar o interesse dos jovens pelas carreiras industriais e mostrar, na prática, como a educação profissional pode abrir caminhos para a inserção no mercado de trabalho.

O Mundo SENAI é realizado simultaneamente em diferentes estados do país. Em Pernambuco, a edição anterior reuniu mais de cem atividades, distribuídas pelas dez unidades, contemplando áreas como automação, elétrica, eletrônica, desenvolvimento de sistemas e indústria 4.0.

Como conceito "Indústria no SENAI", a 18ª edição do evento será realizada nos dias 5 e 6 de novembro - Sistema FIEPE

Instituto PIPA chega a cinco estados do Nordeste e prepara expansão para alcançar mais famílias

O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) completa oito anos em 2026 com mais de 2 mil famílias alcançadas em 24 municípios de cinco estados do Nordeste e uma nova estrutura no Recife. Criada em Caruaru, a organização amplia suas instalações e prepara o fortalecimento da equipe para ampliar sua atuação e estabelecer novas parcerias.

Atualmente, o Instituto desenvolve cinco projetos de acompanhamento familiar: Baobá, no Recife; Macambira, em Belo Jardim; Coqueiros, em Ipojuca; Beija-Flor, em Boa Nova, na Bahia; e Ceará-Mirim, no município potiguar de mesmo nome. As iniciativas integram uma atuação que já alcançou famílias em Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

Uma das principais estratégias de atendimento é o Programa Primeira Infância Plantar Amor, que oferece às mães e cuidadoras uma rede de apoio acessível pelo WhatsApp. O contato é realizado pelas Estrelas Guias, profissionais responsáveis por acompanhar as famílias, oferecer escuta qualificada e facilitar o acesso a terapeutas, pedagogos, psicólogos e outros especialistas. O atendimento ocorre em horário comercial, com suporte de uma equipe multidisciplinar.

A cada dois meses, as famílias participantes também recebem a Caixa PIPA, com materiais para o desenvolvimento infantil, livros e brinquedos que estimulam a interação entre adultos e crianças. O programa promove ainda encontros formativos mensais, presenciais e online, sobre parentalidade, desenvolvimento infantil e autocuidado. A proposta é oferecer apoio às mães e cuidadoras para que possam enfrentar os desafios da criação dos filhos com mais informação e suporte.

A meta do PIPA é contribuir para que o apoio à parentalidade alcance até um milhão de famílias brasileiras até 2035, mantendo a qualidade do acompanhamento e a proximidade com o público atendido.

“Vamos ampliar a equipe e contar com uma pessoa dedicada à expansão das nossas alianças, à articulação institucional e à ampliação do impacto do PIPA. Essa atuação vai aproximar governos, empresas e organizações e nos ajudar a abrir novos caminhos. Nosso desafio não é apenas crescer, mas fazer esse trabalho chegar a mais famílias sem perder a qualidade”, explicou o diretor-executivo do Instituto, Rogério Morais.

O planejamento de crescimento também é respaldado pelo reconhecimento internacional recebido no Good Start Challenge, competição que avaliou a metodologia do Instituto e seu potencial de alcançar mais famílias.