Classic Hall recebe grandes nomes da educação em festival que une preparação para o ENEM, inspiração e música

Além de revisar os assuntos do exame, a proposta do festival é aproximar o conhecimento dos jovens e apresentar novas possibilidades para o futuro

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O Classic Hall será palco, nesta quarta (4) e quinta-feira (5), do Acelere Experience 2026, festival voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com expectativa de reunir mais de 30 mil estudantes ao longo dos dois dias, o evento terá 20 horas de programação, combinando revisão de conteúdos, palestras, empreendedorismo e música na reta final de preparação para as provas.

Entre as atrações confirmadas estão Débora Aladim, referência no ensino de História; Sandro Curió, conhecido pela abordagem dinâmica da Matemática; Professor Noslen, um dos principais nomes do ensino de Língua Portuguesa na internet; e Fernanda Pessoa, referência na preparação para a redação do Enem.

A programação contará ainda com outros professores, criadores de conteúdo, palestrantes e atrações musicais. Além de revisar os assuntos do exame, a proposta do festival é aproximar o conhecimento dos jovens e apresentar novas possibilidades para o futuro.

“O Acelere Experience é um espaço para sonhar, aprender, se divertir e descobrir novas possibilidades. Reunimos grandes nomes da educação brasileira porque acreditamos que o conhecimento precisa estar cada vez mais próximo dos jovens, falando a linguagem deles”, destacou Rhayann Vasconcelos, idealizador do evento.

Ainda de acordo com Rhayann, o festival busca estimular a confiança e a motivação dos estudantes às vésperas das provas. Para participar, os interessados devem acessar o site www.acelerexp.com.br?, onde podem garantir o ingresso gratuito ou optar pelo camarote oficial, que oferece benefícios exclusivos.