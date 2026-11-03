Aulão de Milhões leva revisão para o Enem a estudantes de unidades prisionais de Pernambuco

Nas unidades prisionais, as pessoas privadas de liberdade acompanharam as aulas de forma on-line, como parte da preparação para o Enem PPL

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A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap/PE) promoveu a participação de estudantes das unidades prisionais pernambucanas no Aulão de Milhões, iniciativa preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nesta terça-feira (03).

A programação reuniu estudantes de diferentes regiões do estado em uma revisão de conteúdos com professores pernambucanos. Nas unidades prisionais, as pessoas privadas de liberdade acompanharam as aulas de forma on-line, como parte da preparação para o Enem PPL - que será realizado no dias 15 e 16 de dezembro.

Organizado por Julie Dutra, vencedora do quadro Quem Quer Ser um Milionário?, do programa Domingão com Huck, o aulão aconteceu presencialmente no Ginásio Poliesportivo Djair Alfredo e contou com transmissão on-line para escolas pernambucanas.

A programação contempla disciplinas como História do Brasil e Mundial, Matemática, Química, Filosofia, Sociologia, Biologia, Física, Redação e Geografia.

No Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), a participação na atividade integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação. Segundo o gestor da unidade, Ismar Junior, desde maio de 2024, o número de vagas destinadas ao ensino regular passou de 30 para aproximadamente 500.

Além disso, o espaço oferece aulas de música, cursos profissionalizantes com certificação, projetos de remição de pena pela leitura e participação em programas como o Encceja PPL, o Enem PPL e o Prevupe.

Novos projetos de vida

Na Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima, a educação também representa a possibilidade de construir novos projetos de vida. Alessandra*, estudante da Escola Irmã Dulce, localizada na unidade prisional, comenta sobre a importância de iniciativas como essa.

“Estou me preparando para cursar Psicologia e sou muito grata por essa oportunidade de construir uma história diferente e mostrar que a educação é o melhor caminho”, afirmou.

O fortalecimento dessas iniciativas acompanha o crescimento da participação de pessoas privadas de liberdade no Enem PPL em Pernambuco. Em 2024, foram registradas 2.891 inscrições. No ano seguinte, o número chegou a 3.669 e, em 2026, alcançou 4.161 participantes, representando um aumento de aproximadamente 44% em dois anos.

O exame possibilita o acesso ao ensino superior e também pode ser utilizado para a certificação de conclusão do ensino médio, desde que atendidos os critérios estabelecidos. As ações são desenvolvidas pela Seap/PE em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE).

*Nome fictício