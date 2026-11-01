SSA 3 da UPE: segundo dia tem provas de exatas nesta segunda (2)

Candidatos enfrentam 50 questões de matemática e ciências da natureza; portões abrem às 7h e fecham às 8h em todo o estado

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Universidade de Pernambuco (UPE) aplica nesta segunda-feira (2) o segundo e último dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) para os 15.369 estudantes inscritos. Os testes serão realizados no turno da manhã em 49 prédios distribuídos por 14 polos em Pernambuco, incluindo o Distrito Estadual de Fernando de Noronha.

Disciplinas e horários das provas

Nesta etapa final, os participantes responderão a 50 questões objetivas de múltipla escolha abarcando o conteúdo de matemática e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias.

A organização orienta o cumprimento rigoroso do cronograma de horários:

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h (não será permitido acesso após este horário)

Início da prova: 8h15

Saída com o caderno de questões: liberada a partir das 11h15

Término das provas: 12h45 para candidatos regulares e 13h45 para inscritos em regime especial

Documentação e regras do exame

Para realizar o exame, o estudante deve apresentar o cartão informativo impresso, documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta transparente azul ou preta. Celulares e demais aparelhos eletrônicos precisam ficar desligados durante todo o período.

A aplicação envolve 2.162 profissionais em 549 salas de aula. Do total de inscritos, 466 candidatos contam com atendimento educacional especializado e tempo adicional de prova.

Gabaritos e resultados

A divulgação do gabarito preliminar está prevista para esta segunda-feira (2), após as 14h, no site do processo seletivo da UPE. O prazo para interposição de recursos se estenderá até as 23h59 do dia 4 de novembro.

A publicação do gabarito definitivo ocorrerá até 18 de novembro, enquanto a lista final de classificados para as 1.855 vagas oferecidas será divulgada até 8 de janeiro de 2027.