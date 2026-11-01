SSA 3 da UPE: redação aborda vaidade virtual e 13,10% dos candidatos faltam

Primeiro dia de provas teve a ausência de 2.014 estudantes em Pernambuco; seleção disputa 1.855 vagas em cursos de graduação da universidade

por Maria Clara Trajano
SSA 3 da UPE: redação aborda vaidade virtual e 13,10% dos candidatos faltam
SSA 3 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) registrou a ausência de 2.014 candidatos neste domingo (1º), o que representa um índice de abstenção de 13,10% em relação ao total de 15.369 inscritos. Os participantes aplicaram seus conhecimentos na prova de redação e em 45 questões objetivas.

Tema da redação e avaliação

A proposta da redação dissertativo-argumentativa abordou o impacto dos ambientes virtuais na autoimagem. O tema oficial divulgado pela Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA) foi: "Como equilibrar esse dilema entre a vaidade saudável e a vaidade exigida pelos meios virtuais".

Além da produção textual, os estudantes responderam a 45 questões de múltipla escolha divididas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Leia Também

Concorrência e distribuição de vagas

O processo seletivo oferece 1.855 vagas em cursos de graduação presenciais para o ano letivo de 2027, correspondendo a metade das vagas da universidade. A concorrência média geral do SSA 3 é de 8,3 candidatos por vaga.

Entre as opções mais disputadas na ampla concorrência estão:

  • Terapia Ocupacional (Campus Santo Amaro): 75,83 candidatos por vaga;
  • Direito (Campus Benfica): 56,67 candidatos por vaga;
  • Medicina (Campus Garanhuns): 38,17 candidatos por vaga;
  • Medicina (Campus Serra Talhada): 35,33 candidatos por vaga;
  • Engenharia da Computação (Campus Benfica): 33,71 candidatos por vaga.

Do total de inscritos, 76% (11.678 candidatos) disputam vagas pelo Sistema Universal e 24% (3.691 candidatos) concorrem pelo Sistema de Ações Afirmativas, voltado a estudantes oriundos de escolas públicas.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp

Leia também