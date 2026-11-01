SSA 3 da UPE: redação aborda vaidade virtual e 13,10% dos candidatos faltam

Primeiro dia de provas teve a ausência de 2.014 estudantes em Pernambuco; seleção disputa 1.855 vagas em cursos de graduação da universidade

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O primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) registrou a ausência de 2.014 candidatos neste domingo (1º), o que representa um índice de abstenção de 13,10% em relação ao total de 15.369 inscritos. Os participantes aplicaram seus conhecimentos na prova de redação e em 45 questões objetivas.

Tema da redação e avaliação

A proposta da redação dissertativo-argumentativa abordou o impacto dos ambientes virtuais na autoimagem. O tema oficial divulgado pela Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA) foi: "Como equilibrar esse dilema entre a vaidade saudável e a vaidade exigida pelos meios virtuais".

Além da produção textual, os estudantes responderam a 45 questões de múltipla escolha divididas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Concorrência e distribuição de vagas

O processo seletivo oferece 1.855 vagas em cursos de graduação presenciais para o ano letivo de 2027, correspondendo a metade das vagas da universidade. A concorrência média geral do SSA 3 é de 8,3 candidatos por vaga.

Entre as opções mais disputadas na ampla concorrência estão:

Terapia Ocupacional (Campus Santo Amaro): 75,83 candidatos por vaga;

(Campus Santo Amaro): 75,83 candidatos por vaga; Direito (Campus Benfica): 56,67 candidatos por vaga;

(Campus Benfica): 56,67 candidatos por vaga; Medicina (Campus Garanhuns): 38,17 candidatos por vaga;

(Campus Garanhuns): 38,17 candidatos por vaga; Medicina (Campus Serra Talhada): 35,33 candidatos por vaga;

(Campus Serra Talhada): 35,33 candidatos por vaga; Engenharia da Computação (Campus Benfica): 33,71 candidatos por vaga.

Do total de inscritos, 76% (11.678 candidatos) disputam vagas pelo Sistema Universal e 24% (3.691 candidatos) concorrem pelo Sistema de Ações Afirmativas, voltado a estudantes oriundos de escolas públicas.