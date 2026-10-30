SSA 3 da UPE: veja quantas questões caem em cada dia de prova

Os candidatos terão de responder a 45 questões no primeiro dia e 50 no segundo, além de produzir uma redação na primeira etapa

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A terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) será aplicada nos dias 1º e 2 de novembro de 2026. Os candidatos terão de responder a 45 questões no primeiro dia e 50 no segundo, além de produzir uma redação na primeira etapa.

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Quantas questões caem em cada dia?

A distribuição das questões é dividida por áreas do conhecimento. Confira:

1º de novembro: Linguagens e suas Tecnologias – 23 questões

Linguagens e suas Tecnologias – 23 questões 1º de novembro: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – 22 questões

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – 22 questões 1º de novembro: Redação – produção textual

Redação – produção textual 2 de novembro: Matemática e suas Tecnologias – 23 questões

Matemática e suas Tecnologias – 23 questões 2 de novembro: Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 27 questões

No primeiro dia, os participantes respondem a 45 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além de fazer a redação.

No segundo dia, são 50 questões objetivas, divididas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Quanto tempo dura a prova?

Cada aplicação tem duração de quatro horas e meia. Nos dois dias, os portões abrem às 7h, fecham às 8h e a prova começa às 8h15, com término previsto para as 12h45.

Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar imprevistos, já que não será permitida a entrada após o fechamento dos portões. Quem teve a concessão de regime especial aprovada pela UPE conta com uma hora adicional para realizar a prova.

O que levar no dia da prova?

Para fazer o exame, é necessário apresentar o Cartão Informativo e um documento de identificação aceito pela organização. Também é permitido levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Antes de sair de casa, o candidato deve conferir o local de prova indicado no Cartão Informativo e verificar as orientações do manual para evitar problemas na entrada.



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