SSA 3 da UPE: veja quais documentos levar e o que é necessário para fazer a prova

Confira a lista de documentos aceitos pela UPE, saiba o que pode impedir sua entrada na sala e veja o que levar nos dois dias de exame

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Os candidatos inscritos na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) 2027 da Universidade de Pernambuco (UPE) devem se organizar para os dias de aplicação do exame e conferir os itens exigidos para entrar na sala.

De acordo com o manual do processo seletivo, é necessário apresentar o Cartão Informativo, um documento de identificação aceito pela instituição e uma caneta esferográfica azul ou preta.

Quais documentos levar?

A UPE orienta que os candidatos compareçam ao local de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para o início do exame. Para ter acesso à sala, é necessário apresentar:

Cartão Informativo, que contém os dados do candidato e o local de realização da prova;

Documento oficial de identificação com foto, conforme a lista prevista no manual;

Caneta esferográfica azul ou preta, para preencher as respostas.

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Quais documentos de identificação são aceitos?

Segundo o manual do SSA 3, são aceitos os seguintes documentos:

Carteira de Identidade (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte emitido pelo órgão competente do país de origem do candidato;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Carteira de Reservista;

Documentos digitais com foto, como e-Título, CNH digital e RG digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

A universidade alerta que documentos digitais não previstos na lista ou apresentados fora dos aplicativos oficiais não serão aceitos.

Quais documentos não são aceitos?

O manual também especifica documentos que não podem ser usados para a identificação dos candidatos. Entre eles estão:

Protocolos de solicitação de documentos;

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Título Eleitoral;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani);

Crachás de qualquer natureza.

Por isso, é importante conferir a validade e a forma de apresentação do documento antes de sair de casa, evitando imprevistos no acesso ao local de prova.

Quando serão aplicadas as provas?

O exame está previsto para os dias 1º e 2 de novembro de 2026, domingo e segunda-feira. As provas terão duração de quatro horas e trinta minutos por dia.

No primeiro dia, os candidatos farão a redação e responderão a 45 questões de Linguagens e Ciências Humanas. No segundo, serão aplicadas 50 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

O manual completo e as informações oficiais do processo seletivo estão disponíveis no site do Processo de Ingresso da UPE.



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