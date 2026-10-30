SSA 3 da UPE: veja o que é proibido levar para o local de prova
A recomendação da universidade é evitar levar objetos desnecessários e conferir as regras antes de sair de casa
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Os candidatos da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) 2027 da Universidade de Pernambuco (UPE) devem ficar atentos aos objetos proibidos durante a aplicação do exame. De acordo com o manual do processo seletivo, o uso ou porte de determinados itens durante a prova pode levar à eliminação do candidato.
As provas serão realizadas nos dias 1º e 2 de novembro de 2026, domingo e segunda-feira. A recomendação da universidade é evitar levar objetos desnecessários e conferir as regras antes de sair de casa.
Quais objetos são proibidos?
Segundo o manual da UPE, será eliminado o candidato que for flagrado portando, durante a realização das provas:
- Aparelhos eletrônicos: celulares, smartphones, tablets, iPods, gravadores, pen drives, tocadores de MP3, calculadoras, agendas eletrônicas e dispositivos semelhantes;
- Relógios: de qualquer tipo, incluindo smartwatches;
- Dispositivos de comunicação e áudio: fones de ouvido, transmissores, receptores de dados, imagens, vídeos ou mensagens;
- Acessórios com componentes eletrônicos: chaves com alarme e outros objetos semelhantes;
- Óculos escuros;
- Protetores auriculares;
- Acessórios de chapelaria: chapéus, bonés, gorros e itens semelhantes.
A regra também proíbe o uso desses objetos nas dependências físicas em que as provas serão realizadas.
O que fazer se precisar levar celular?
Quem levar celular ou outro equipamento eletrônico deverá guardá-lo, obrigatoriamente desligado, na embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação antes de entrar na sala.
Durante toda a permanência na sala, o aparelho deverá continuar desligado e acondicionado na embalagem lacrada, com aplicativos, funções, sistemas e alarmes desativados. Se o celular ou outro equipamento eletrônico entrar em funcionamento durante a prova, mesmo sem interferência direta do candidato, ele poderá ser eliminado.
A embalagem deverá permanecer lacrada e identificada, embaixo da carteira, até o fim do exame. Ela só poderá ser aberta fora do ambiente de provas.
O que levar para fazer a prova?
Para evitar problemas no acesso à sala, a UPE orienta que os candidatos compareçam ao local com pelo menos uma hora de antecedência, levando:
- Cartão Informativo;
- Documento oficial de identificação aceito pela universidade;
- Caneta esferográfica azul ou preta.
Os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h, no horário oficial de Brasília. A prova começará às 8h15 e terminará às 12h45, nos dois dias de aplicação.
Onde consultar o manual do SSA 3?
O manual completo, com as regras do processo seletivo, está disponível no site oficial do Processo de Ingresso da UPE. A leitura do documento ajuda os candidatos a conferir as orientações antes dos dias de prova.