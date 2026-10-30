SSA 3 da UPE: entenda como a redação é corrigida e quais competências são avaliadas

Texto vale até 10 pontos e é avaliado em cinco competências, que consideram desde a interpretação do tema até o domínio da escrita formal

por Aisha Vitória
SSA 3 da UPE: entenda como a redação é corrigida e quais competências são avaliadas
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A redação do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 3 2027, da Universidade de Pernambuco (UPE), será avaliada separadamente das questões de múltipla escolha e poderá receber nota de zero a dez pontos. Para evitar a eliminação nessa etapa, o candidato precisa alcançar pelo menos dois pontos na produção textual.

De acordo com o manual do processo seletivo, a correção considera cinco competências relacionadas à interpretação da proposta, ao domínio do gênero dissertativo-argumentativo, à construção da autoria, à articulação das ideias e ao uso da norma de referência do português brasileiro.

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Quais competências são avaliadas na redação?

A UPE divide os critérios de avaliação em cinco competências, identificadas pelas letras A, B, C, D e E.

Competência A: Interpretação da proposta

Avalia se o candidato compreendeu a proposta de redação e produziu um texto fiel aos eixos temáticos indicados. Por isso, é importante observar o tema e desenvolver os tópicos solicitados no enunciado.

Competência B: Domínio do gênero dissertativo-argumentativo

Considera a capacidade de utilizar as características linguísticas, textuais e discursivas da redação dissertativo-argumentativa. O texto deve seguir a estrutura e o propósito desse gênero, com apresentação e desenvolvimento de argumentos.

Competência C: Autoria e repertório

Verifica se o candidato mobiliza informações dos textos motivadores e conhecimentos de mundo para demonstrar autoria na produção textual. A avaliação considera como esses elementos são utilizados na construção do texto.

Competência D: Articulação das ideias

Analisa o uso de mecanismos gramaticais e lexicais para construir a textualidade. A organização das informações e a conexão entre as ideias são aspectos relacionados a esse critério.

Competência E: Norma de referência do português brasileiro

Avalia o domínio das regularidades da escrita formal, de acordo com a norma de referência do português brasileiro.

Como funciona a pontuação?

O quadro de avaliação da UPE prevê cinco níveis de desempenho: insuficiente, deficitário, regular, bom e excelente. Nas competências A e B, a escala de pontuação vai de 0,5 a 2 pontos. Nas competências C, D e E, a tabela também prevê nota zero para o nível insuficiente.

Cada competência pode alcançar até dois pontos. Somadas, elas podem totalizar dez pontos na redação.

O que pode zerar a redação?

Conforme o manual, a produção textual receberá nota zero nas seguintes situações:

  • Fuga ao tema proposto;
  • Fuga ao gênero ou à tipologia exigida;
  • Cópia literal dos textos motivadores ou do caderno de questões, inclusive de trechos;
  • Desrespeito às convenções éticas exigidas pela situação de escrita.

O manual também estabelece nota zero para a redação em branco, para textos com menos de sete linhas, escritos a lápis ou que contenham assinatura, rubrica ou outro sinal de identificação do candidato. A presença de trecho propositalmente alheio ao tema ou com ofensas a pessoas ou instituições também pode levar à nota zero.

Quando a redação não é corrigida?

A UPE informa que as redações de candidatos que não alcançarem a pontuação mínima exigida para aprovação em qualquer uma das áreas de conhecimento, incluindo Linguagens e suas Tecnologias, não serão corrigidas.

Além disso, o candidato que obtiver menos de dois pontos na redação será eliminado do SSA 3.

Como evitar problemas na folha de redação?

O candidato deve transcrever o texto para a folha específica, utilizando caneta esferográfica azul ou preta e letra legível. A folha não pode conter assinatura, rubrica ou qualquer marca que permita identificar o participante. Rasuras devem ser evitadas, e o uso de corretivo não é permitido.

O manual também informa que não haverá revisão ou vista da prova e da redação, exceto em caso de erro no cálculo do somatório dos pontos.

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