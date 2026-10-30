SSA 3 da UPE: descanso, revisão e organização na véspera das provas; veja dicas

A UPE oferece 3.710 vagas em 61 cursos de graduação, sendo 1.855 pelo SSA 3 e 1.855 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) distribuídas em 17 campi

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Neste domingo (1º), mais de 15 mil estudantes devem participar das provas do primeiro dia da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE).

Às vésperas do exame, além de revisar os conteúdos, os candidatos precisam reservar um tempo para descansar e cuidar do emocional, fatores que podem contribuir para um bom desempenho na avaliação.

Dormir bem, manter uma alimentação adequada, organizar os documentos necessários e conhecer antecipadamente o local de prova são algumas medidas que podem ajudar os estudantes a chegarem mais tranquilos para o exame.

Para o professor de Química da Escola de Aplicação do Recife (FCAP/UPE), Guilherme Coimbra, os estudantes precisam ter cautela e atenção ao revisar os conteúdos, pois não adianta iniciar novos assuntos que não foram dominados anteriormente, porque isso pode aumentar o estresse e o nervosismo antes da prova.

"É importante também desacelerar um pouquinho, assistir a um filme, ter um bom papo com os amigos, mesmo que nessa conversa surjam temas interessantes de redação ou de abordagem dos demais componentes curriculares", afirmou o docente em conversa com a coluna Enem e Educação.

Como serão as provas do SSA 3?

No primeiro dia de avaliação, os candidatos farão a redação e responderão a 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Na segunda-feira (2), serão aplicadas 50 questões de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

As questões objetivas terão cinco alternativas, de A a E. A redação, do tipo dissertativo-argumentativo, deverá ter entre 20 e 30 linhas, distribuídas em pelo menos três parágrafos.

Guilherme Coimbra explica que, embora o SSA tenha um perfil historicamente mais conteudista, a prova varia no nível de contextualização a cada edição. Em Química, por exemplo, ele recomenda atenção aos conteúdos de Química Orgânica, energias alternativas à matriz fóssil e Eletroquímica, especialmente pilhas e eletrólise. "O SSA busca contemplar a abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente), mas sem deixar de priorizar o conteúdo", explicou.

O professor de Física do Colégio Saber Viver (CSV), Rodrigo Cunha, complementa que as provas do SSA têm se aproximado do estilo do Enem, com questões cada vez mais contextualizadas e relacionadas a situações do cotidiano. No entanto, a avaliação ainda se diferencia pela complexidade dos cálculos exigidos dos candidatos.

"A prova de Física é bem exigente e o aluno tem que estar muito atento à teoria, principalmente aos cálculos, que demandam bastante tempo. A sugestão é dar uma olhada geral nas questões e começar, de preferência, pelas teóricas, deixando as que exigem cálculos para depois", orientou o professor.

Os portões serão abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h, seguindo o horário de Brasília. As provas começarão às 8h15, e a saída com o caderno de questões será permitida a partir das 11h15. O término está previsto para as 12h45, exceto para os estudantes com Regime Especial de Prova deferido, que terão até as 13h45 para concluir a avaliação.

É importante que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência. Quem chegar após o fechamento dos portões será eliminado.

O que levar no dia da prova?

É obrigatório apresentar o Cartão Informativo, um documento oficial com foto previsto no Manual do Candidato e uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

O local de prova deve ser conferido no Cartão Informativo, disponível no sistema de inscrição, já que a avaliação só poderá ser realizada no endereço indicado. Celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados durante toda a aplicação.

A estudante da Escola de Aplicação do Recife (FCAP/UPE), Sara Gabriella da Silva, está confiante para o SSA 3, embora reconheça o desafio de realizar duas avalições importantes em fins de semana consecutivo, já que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro.

"Eu acho que é muito desafiador para a gente, porque essa é a primeira vez que fazemos uma prova tão cansativa, de um dia para o outro. Vai testar nossos limites e mostrar quem está preparado para aguentar essa carga e essa rotina. Também é um tipo de preparação mental e física, porque sabemos que, quando entrarmos na faculdade, vamos ter muito disso. Agora é colocar em prática, tentar dar o nosso melhor e descansar bem para fazer uma boa prova no domingo e na segunda-feira", afirmou à coluna Enem e Educação.

Sobre a preparação, ela contou que priorizou a resolução de provas anteriores, a revisão dos conteúdos e a elaboração de fichas de estudo.

Para o estudante do Colégio Saber Viver, Lucca Lira, o nível de dificuldade do SSA 3 deve seguir o padrão das edições anteriores. "A prova da UPE é sempre um pouco difícil e tem um estilo próprio. Espero essa dificuldade, com alguns assuntos mais complexos e questões que exigem maior interpretação", afirmou.

Na reta final, ele destacou a importância de equilibrar as revisões e a resolução de questões com os momentos de descanso. "É um estudo baseado nas revisões e em muitas questões. Claro que o descanso também é muito importante. É preciso conciliar bem essa parte com a resolução de questões, principalmente nesta reta final", ressaltou.

O estudante também avaliou que a proximidade entre o SSA e o Enem tornou a organização dos estudos um pouco diferente. Segundo ele, a realização das provas da UPE em dois dias consecutivos exige uma preparação simultânea para diferentes áreas do conhecimento.

Vagas ofertadas

O número de vagas ofertado pela instituição é de 3.710 vagas, distribuídas em 17 campi, para 61 cursos de graduação, sendo: 1.855 no SSA e 1.855 no Sistema de Seleção Unificada (SISU) do Ministério da Educação (MEC).

As provas serão aplicadas em 14 polos, distribuídos por 15 municípios e pelo Distrito Estadual de Fernando de Noronha, vinculado ao Polo Recife. A estrutura conta com 49 prédios e 549 salas, e a aplicação mobilizará diretamente 2.162 profissionais.

Na Região Metropolitana do Recife, serão quatro polos, localizados no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Olinda, com 22 prédios. Fernando de Noronha terá um prédio vinculado ao Polo Recife. No interior, serão 10 polos: Mata Norte, em Nazaré da Mata, com Carpina vinculada; Mata Sul, em Palmares; Surubim; Caruaru; Garanhuns; Arcoverde; Serra Talhada; Salgueiro; Ouricuri; e Petrolina. Essa região contará com 26 prédios.