PE no Campus oferta mil bolsas de auxílio para universitários de baixa renda

Inscrições começam em 11 de novembro para egressos de escolas estaduais; benefício chega a R$ 1.240 mensais no primeiro ano de graduação

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A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) publicou o edital do Programa PE no Campus 2026, que disponibilizará 1.000 bolsas de auxílio financeiro para egressos da rede pública estadual ingressantes no ensino superior. As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 11 e 25 de novembro, exclusivamente pelo site oficial do órgão (educacao.pe.gov.br).

O benefício destina-se a apoiar a permanência acadêmica de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Do total de vagas, 900 serão preenchidas com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 e 100 via Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA/UPE). O edital também reserva 25% das vagas para pessoas com deficiência, autistas, vítimas de violência doméstica, quilombolas, indígenas e agricultores familiares.

Requisitos para candidatura

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deve atender aos seguintes critérios técnicos:

Ter cursado todo o ensino médio em escola da rede estadual de Pernambuco, com conclusão há no máximo cinco anos;

Ter realizado o Enem ou o exame do SSA/UPE em 2025;

Estar cadastrado no Bolsa Família ou comprovar renda familiar inferior a três salários mínimos;

Ter residência fixa a uma distância igual ou superior a 30 km do campus universitário em que foi admitido;

Admissão em curso de graduação presencial para os anos letivos de 2026 ou 2027.

Valores do benefício e cronograma

Os selecionados receberão auxílio financeiro durante 24 meses. No primeiro ano letivo, a bolsa mensal será de R$ 1.240. Nos 12 meses seguintes, o valor passa para R$ 620 mensais.