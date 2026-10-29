SSA 3 da UPE: Mais de 15 mil estudantes fazem provas neste domingo (1º) e segunda (2); veja horários e orientações

As provas serão aplicadas no turno da manhã, em 49 prédios (549 salas) distribuídos em 14 polos em todo o Estado, incluindo Fernando de Noronha

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A terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) será realizada neste domingo (1º) e segunda-feira (2). Segundo dados da Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA) e da Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos, 15.369 estudantes estão com inscrições confirmadas para esta edição do Processo de Ingresso 2027.

As provas dos dois dias serão aplicadas no turno da manhã, em 49 prédios (549 salas) distribuídos em 14 polos em todo o Estado, incluindo Fernando de Noronha. A aplicação mobiliza em torno de 2.500 profissionais.

O SSA 3 seleciona estudantes para 50% das vagas dos cursos presenciais de graduação da UPE, o que corresponde a 1.855 vagas para o primeiro e o segundo semestres de 2027. A outra metade das vagas é preenchida pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Perfil das inscrições por modalidade de concorrência

Do total de inscritos, 11.678 estudantes (76,0%) concorrem exclusivamente pela ampla concorrência (Sistema Universal de Concorrência) e 3.691 (24,0%) optaram pelo Sistema de Ações Afirmativas, destinado a estudantes que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

Os estratos A3 e A4, voltados a estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas, reúnem 1.666 inscritos (10,8% do total).

A condição declarada por esses estudantes passa por procedimento de heteroidentificação (pretos e pardos) ou de análise documental (quilombolas e indígenas), conforme edital específico, que será publicado em nesta quinta-feira (29) no site do Processo de Ingresso (https://processodeingresso.upe.pe.gov.br).

O procedimento será realizado de 30/10 a 13/11/2026, por meio do Sistema de Heteroidentificação, disponível em https://cihv.upe.br.

Distribuição das vagas

Em cada curso, 60% das vagas são destinadas ao Sistema Universal de Concorrência e 40% ao Sistema de Ações Afirmativas, divididas igualmente entre os estratos A1, A2, A3 e A4 (10% cada).

A UPE informa que o SSA 3/2027 registra uma concorrência geral de 8,3 candidatos inscritos por vaga. A classificação considera o desempenho dos candidatos ao longo das três etapas do Sistema Seriado de Avaliação, conforme os critérios estabelecidos no Manual do Candidato.

Cursos mais concorridos

De acordo com os dados de concorrência divulgados pela DPSA no dia 1º de setembro de 2026, Terapia Ocupacional, do Campus Santo Amaro, no Recife, lidera a disputa no Sistema Universal de Concorrência e nos estratos A1 e A3, com índices de 47,00 e 43,00, respectivamente. O curso oferece 10 vagas pelo SSA, das quais seis são destinadas ao Sistema Universal.

Nos demais estratos, as maiores concorrências são registradas em Engenharia de Software, em Garanhuns, com 22,00 candidatos por vaga no A2, e em Medicina, em Serra Talhada, com 16,00 no A4. Já Medicina do Campus Santo Amaro registrou 16,04 inscritos por vaga no Sistema Universal.

Atendimento especializado

Do total de inscritos, 14.903 estudantes (97%) farão as provas em condições regulares, enquanto 466 (3%) tiveram o pedido de atendimento pelo Regime Especial de Prova deferido. O regime é destinado a candidatos com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas.

As provas desses estudantes serão aplicadas nas cidades-polo onde a UPE possui unidades de ensino, com o suporte de equipes multidisciplinares e recursos de acessibilidade, como provas ampliadas ou em braile, audiodescrição e materiais com gráficos e cartografia tátil.

Conforme as necessidades individuais, também haverá ledores, transcritores, intérpretes de Libras, braillistas e profissionais de Atendimento Educacional Especializado. O tempo para a realização das provas será ampliado em uma hora.

A UPE também adota critérios diferenciados de avaliação da redação para candidatos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), dislexia, surdez ou deficiência auditiva que tiveram o atendimento especializado deferido, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

Polos de aplicação

As provas serão aplicadas em 14 polos, distribuídos por 15 municípios e pelo Distrito Estadual de Fernando de Noronha, vinculado ao Polo Recife. A estrutura conta com 49 prédios e 549 salas, e a aplicação mobilizará diretamente 2.162 profissionais.

Na Região Metropolitana do Recife, serão quatro polos, localizados no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Olinda, com 22 prédios. Fernando de Noronha terá um prédio vinculado ao Polo Recife. No interior, serão 10 polos: Mata Norte, em Nazaré da Mata, com Carpina vinculada; Mata Sul, em Palmares; Surubim; Caruaru; Garanhuns; Arcoverde; Serra Talhada; Salgueiro; Ouricuri; e Petrolina. Essa região contará com 26 prédios.

Estrutura das provas

No domingo, 1º de novembro, os candidatos farão a redação e responderão a 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Na segunda-feira, 2 de novembro, serão aplicadas 50 questões de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

As questões objetivas terão cinco alternativas, de A a E. A redação, do tipo dissertativo-argumentativo, deverá ter entre 20 e 30 linhas, distribuídas em pelo menos três parágrafos.

Horários das provas

Os portões serão abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h, seguindo o horário de Brasília. As provas começarão às 8h15, e a saída com o caderno de questões será permitida a partir das 11h15. O término está previsto para as 12h45, exceto para os estudantes com Regime Especial de Prova deferido, que terão até as 13h45 para concluir a avaliação.

Importante que os candidatos devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência, pois quem chegar após o fechamento dos portões será eliminado.

É obrigatório levar o Cartão Informativo, um documento oficial com foto previsto no Manual do Candidato e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. O local de prova deve ser conferido no Cartão Informativo, disponível no sistema de inscrição, já que a avaliação só poderá ser realizada no endereço indicado. Celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados durante toda a aplicação.

O gabarito preliminar será divulgado em 2 de novembro de 2026, após as 14h. Os candidatos poderão apresentar recursos contra o gabarito até as 23h59 do dia 4 de novembro.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Reitoria da UPE