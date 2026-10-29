SSA 3 da UPE: Grande Recife reforça linhas de ônibus nos dois dias de prova; confira os itinerários

A operação prevê reforço na frota e no número de viagens de 15 linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR

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Os candidatos que vão participar das provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) contarão com uma programação especial de transporte público neste domingo (1º) e segunda-feira (2), a partir das 4h da manhã.

Segundo o Grande Recife Consorcio de Transportes (CTM), a operação prevê reforço na frota e no número de viagens de 15 linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

A programação especial, terá aumento de viagens que passará de 421 para 507, para atender à demanda dos estudantes durante os dias de aplicação das provas.

Confira as linhas contempladas na operação

Entre as linhas contempladas estão itinerários que atendem terminais integrados e bairros de diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife. A programação inclui linhas como Candeias/TI Tancredo Neves, Conjunto Catamarã, TI Prazeres/Curcurana, TI TIP/Conde da Boa Vista, TI Xambá/Príncipe, Jardim Atlântico, Pau Amarelo e TI Rio Doce/TI CDU.

Também estão previstas ampliações nas operações de linhas que atendem localidades como Abreu e Lima, Paulista, Dois Irmãos, Vasco da Gama, Afogados, Guabiraba, Derby e Mustardinha.



Recomendação

A recomendação é que os estudantes consultem previamente os itinerários e horários das linhas que pretendem utilizar, através da plataforma RUMO https://virtual.granderecife.pe.gov.br/rumo/ e programem o deslocamento com antecedência, considerando o tempo necessário para chegar ao local de prova.

As provas do SSA 3 serão aplicadas em 14 polos, distribuídos por 15 municípios e pelo Distrito Estadual de Fernando de Noronha, vinculado ao Polo Recife. A estrutura conta com 49 prédios e 549 salas, e a aplicação mobilizará diretamente 2.162 profissionais.

Na Região Metropolitana do Recife, serão quatro polos, localizados no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Olinda, com 22 prédios. Fernando de Noronha terá um prédio vinculado ao Polo Recife. No interior, serão 10 polos: Mata Norte, em Nazaré da Mata, com Carpina vinculada; Mata Sul, em Palmares; Surubim; Caruaru; Garanhuns; Arcoverde; Serra Talhada; Salgueiro; Ouricuri; e Petrolina. Essa região contará com 26 prédios.

De acordo com a UPE, 15.369 estudantes estão com inscrições confirmadas para esta edição do Processo de Ingresso 2027.

Horário das provas



Nos dois dias de prova, os portões serão abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h, seguindo o horário oficial de Brasília. As provas começarão às 8h15, e a saída com o caderno de questões será permitida a partir das 11h15.

O término está previsto para as 12h45, exceto para os estudantes com Regime Especial de Prova deferido, que terão até as 13h45 para concluir a avaliação.

Importante que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência, pois quem chegar após o fechamento dos portões será eliminado.

É obrigatório levar o Cartão Informativo, um documento oficial com foto previsto no Manual do Candidato e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. O local de prova deve ser conferido no Cartão Informativo, disponível no sistema de inscrição, já que a avaliação só poderá ser realizada no endereço indicado. Celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados durante toda a aplicação.

O gabarito preliminar será divulgado em 2 de novembro de 2026, após as 14h. Os candidatos poderão apresentar recursos contra o gabarito até as 23h59 do dia 4 de novembro.