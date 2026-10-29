SSA 3 da UPE: como consultar o cartão informativo e descobrir o local de prova
O documento deve ser consultado antes dos dias de prova para que os candidatos possam conferir o endereço e planejar o deslocamento
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Os candidatos inscritos na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) 2027 da Universidade de Pernambuco (UPE) devem consultar o Cartão Informativo para conferir o local onde farão as provas. O documento reúne informações sobre a aplicação do exame e pode ser acessado pelo site oficial do Processo de Ingresso da universidade.
De acordo com o calendário do processo seletivo, a divulgação do cartão estava prevista para começar em 14 de outubro de 2026. O documento deve ser consultado antes dos dias de prova para que os candidatos possam conferir o endereço e planejar o deslocamento.
Como consultar o Cartão Informativo?
Para consultar o documento, o candidato deve acessar o site oficial do Processo de Ingresso da UPE e procurar a área destinada ao SSA 3.
Confira o passo a passo:
1. Acesse o site processodeingresso.upe.pe.gov.br
2. Procure a seção referente ao Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3).
3. Entre na área de consulta do Cartão Informativo.
4. Siga as orientações da plataforma para acessar o documento.
5. Confira o local de aplicação e os demais dados apresentados no cartão.
É importante verificar todas as informações com antecedência. Caso encontre algum problema para acessar o documento ou identifique divergências nos dados, o candidato deve buscar orientação nos canais oficiais da UPE.
Quando e onde serão aplicadas as provas?
As provas do SSA 3 2027 serão realizadas nos dias 1º e 2 de novembro de 2026, domingo e segunda-feira, no turno da manhã.
Nos dois dias, os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h. O início das provas está previsto para as 8h15, com término às 12h45, conforme o horário oficial de Brasília.
A UPE orienta que os candidatos cheguem ao local com pelo menos uma hora de antecedência. O participante deve seguir o endereço indicado no próprio Cartão Informativo, já que a escolha da cidade de realização não garante a alocação em um bairro específico.
O que levar no dia da prova?
Para entrar no local de aplicação, o candidato deve apresentar o Cartão Informativo, um documento de identificação aceito pela universidade e uma caneta esferográfica azul ou preta.
Entre os documentos de identificação previstos no manual estão RG, CNH, passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de Reservista e documentos digitais com foto apresentados nos aplicativos oficiais correspondentes.
O manual completo e as atualizações do processo seletivo podem ser consultados no site oficial do Processo de Ingresso da UPE.