Estudantes da Rede Municipal do Recife conquistam terceiro lugar no Regional das Américas de Robótica, no Canadá

O resultado é inédito para a rede municipal, que já havia participado de outras edições da competição, mas ainda não tinha alcançado o pódio

A experiência de conhecer outro país, enfrentar desafios em uma competição internacional e voltar para casa com um troféu ficará marcada na trajetória de Heitor Arantes e Adrielyson Lucas, estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Pedro Augusto, e Ícaro Moisés e Arthur Ramos, da EMTI Mário Melo.

Integrantes da equipe que representou a Rede Municipal de Ensino do Recife no Regional das Américas da RoboCupJunior, realizado em Brampton, no Canadá, os quatro estudantes conquistaram o terceiro lugar em uma disputa que reuniu, além do Brasil, equipes do Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Chile e Argentina.

Resultado inédito

O resultado é inédito para a rede municipal, que já havia participado de outras edições da competição, mas ainda não tinha alcançado o pódio.

“Foi muito bom e muito divertido. A gente conheceu várias pessoas de outros lugares. Tivemos várias dificuldades e, mesmo assim, conseguimos conquistar o terceiro lugar, representando o Recife, representando as escolas públicas”, contou Heitor.

Para o estudante, a viagem também teve um significado especial, foi a primeira vez que saiu do Brasil. “Eu fiquei muito feliz com isso, por nossa equipe ter lutado por isso. Foi muito legal a gente ter conhecido outro país também. Inclusive, foi a minha primeira vez saindo do Brasil. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade e muito mais feliz ainda quando subimos ao pódio com a medalha de bronze”, completou.

Trabalho desenvolvido na rede

À frente da coordenação de robótica da Rede Municipal de Ensino, Priscila Dutra também celebrou o resultado como um marco para o trabalho desenvolvido com os estudantes. Segundo ela, a participação em outras competições internacionais já fazia parte da trajetória da rede, mas conquistar um lugar no pódio representa um avanço significativo e a concretização de um objetivo construído ao longo do tempo.

“É uma experiência que a gente nunca tinha conseguido, é inédita. A gente já participou de outros mundiais, mas nunca tinha conseguido subir ao pódio. Então, trazer o pódio, o terceiro lugar, dentro da escola pública, é algo que está sendo indescritível para a gente”, afirmou Priscila. “Foi uma emoção muito grande”, completou.

Na Rede Municipal do Recife, esse trabalho é realizado nas escolas e nas Unidades de Tecnologia na Educação (UTECs), que oferecem oportunidades para o desenvolvimento de competências relacionadas à programação, à engenharia, à criatividade e à resolução de problemas.

Integrada à organização global RoboCup, a RoboCupJunior estimula há mais de 25 anos o interesse de crianças e adolescentes pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Nas competições, os participantes precisam aplicar conhecimentos técnicos, testar soluções, adaptar estratégias e trabalhar em equipe para superar os desafios propostos.