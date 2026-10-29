Estudante do Ceará é aprovada em quatro universidades internacionais

Rute Conceição Silva Rodrigues, de 17 anos, se candidatou em 20 universidades no exterior e, até o momento, foi aprovada em quatro, incluindo Harvard

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Uma estudante do Ceará foi aprovada em quatro universidades do exterior, incluindo Harvard, nos Estados Unidos, e Cambridge, na Inglaterra.

Rute Conceição Silva Rodrigues, de 17 anos, também conquistou vagas na Universidade Estadual da Pensilvânia e no campus da Universidade de Nova York (NYU) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Apesar das conquistas, ela pretende prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para tentar ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e ainda não tem uma decisão sobre onde dará continuidade aos estudos.

Estudante se candidatou em 20 universidades

Moradora do bairro de Pirambu, em Fortaleza, a aluna conta que no 9° ano do ensino fundamental começou a se interessar pela ideia de estudar fora por causa de vídeos onde outros jovens mostravam a rotina em uma universidade internacional.

Em 2025, Rute decidiu se candidatar a 20 universidades de diferentes países. Até o momento, ela já teve respostas positivas de quatro universidades e espera o resultado de outras 16 instituições.

Ao longo do processo, ela precisou elaborar aproximadamente 60 redações, participar de entrevistas com representantes das instituições e fazer o Scholastic Assessment Test (SAT), avaliação aplicada no processo de admissão de universidades dos Estados Unidos.

Além do esforço acadêmico, a jovem arcou com os custos das inscrições, que somaram cerca de US$ 800, aproximadamente R$ 4,3 mil. Para viabilizar a candidatura, ela recorreu às economias acumuladas com o Pé-de-Meia, programa federal que também ajudou a pagar os cursos preparatórios.

Projetos científicos e iniciativas de formação

Foi na Escola de Ensino Médio Dr. César Cals, localizada no bairro Farias Brito, que a estudante teve acesso a iniciativas de formação que contribuíram para ampliar suas experiências e enriquecer o currículo apresentado às universidades estrangeiras.

Durante dois anos, ela frequentou o Centro Cearense de Idiomas (CCI) e, posteriormente, complementou os estudos com cursos particulares, financiados pelo benefício do Pé-de-Meia.

Um dos diferenciais da candidatura foi a participação em uma pesquisa científica durante o ensino médio. Desenvolvido em grupo, o trabalho analisou discursos de criadores de conteúdo relacionados à educação e surgiu a partir de um programa de iniciação científica promovido pela própria escola.

O estudo também levou o nome da escola a eventos fora do ambiente escolar. A pesquisa foi apresentada em feiras científicas em Fortaleza e no Paraguai e tem uma nova participação prevista para novembro em Recife, Pernambuco.

Apoio familiar e educacional

Rute vive com a mãe, que é uma trabalhadora de serviços gerais que não teve acesso à alfabetização, e com o irmão mais novo, ela também aponta suas tias como grandes incentivadoras da sua trajetória.

Para a família da jovem, as aprovações representam uma conquista importante. Segundo ela, sempre recebeu apoio dos parentes mesmo com ambições diferentes das pessoas à sua volta. Rute também foi orientada por profissionais da sua escola, o que foi essencial para a aprovação.

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) fez um post no Instagram parabenizando a estudante e ressaltou a importância das políticas públicas de acesso à educação.

“A história de Rute mostra que, quando a educação pública recebe investimentos e a juventude tem oportunidades, nenhum sonho precisa ser grande demais! O Pé-de-Meia é mais do que um incentivo financeiro: é uma política pública que abre portas, combate desigualdades e transforma o futuro de milhares de estudantes brasileiros”, trecho da postagem.

