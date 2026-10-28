Enem 2026: o que é cultura e patrimônio material e imaterial? Entenda os conceitos de Sociologia

Conteúdo envolve identidade, memória coletiva e diversidade cultural; veja exemplos brasileiros e saiba como diferenciar os tipos de patrimônio

por Aisha Vitória
Enem 2026: o que é cultura e patrimônio material e imaterial? Entenda os conceitos de Sociologia
Na Sociologia, cultura &eacute; o conjunto de conhecimentos, valores, cren&ccedil;as, costumes, normas, linguagens e pr&aacute;ticas compartilhados e aprendidos pelos indiv&iacute;duos durante a vida em sociedade

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A cultura e o patrimônio cultural são conceitos importantes para compreender a organização das sociedades e as diferentes formas de expressão dos grupos sociais. Na preparação para o Enem 2026, que ocorre nos dias 8 e 15 de novembro, estudar o assunto ajuda os estudantes a interpretar questões de Ciências Humanas relacionadas à identidade, à memória coletiva, à diversidade cultural e à preservação das tradições.

Embora estejam relacionados, cultura e patrimônio cultural não significam a mesma coisa. Enquanto a cultura abrange os modos de pensar, agir e viver de uma sociedade, o patrimônio cultural reúne bens, conhecimentos e manifestações reconhecidos por sua importância para a história, a identidade e a memória de uma comunidade. Esses bens podem ser materiais ou imateriais, conforme suas características.

O que é cultura na Sociologia?

Na Sociologia, cultura é o conjunto de conhecimentos, valores, crenças, costumes, normas, linguagens e práticas compartilhados e aprendidos pelos indivíduos durante a vida em sociedade. Ela influencia a maneira como as pessoas se comunicam, se relacionam, interpretam o mundo e constroem suas identidades.

A cultura não é determinada exclusivamente pela biologia nem permanece igual ao longo do tempo. Ela é aprendida por meio da socialização, transmitida entre gerações e transformada pelas experiências históricas e pelas relações sociais.

A língua falada, os hábitos alimentares, as festas populares, as formas de organização familiar, as religiões e as expressões artísticas são exemplos de manifestações culturais.

Também é importante compreender que não existe apenas uma cultura dentro de um país. O Brasil reúne diferentes tradições, conhecimentos e formas de expressão, influenciados, entre outros fatores, pela história e pelas experiências de povos indígenas, africanos, europeus e de diversos grupos migrantes.

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Cultura erudita, popular e de massa

Na preparação para o Enem, também vale conhecer algumas classificações frequentemente utilizadas nos estudos culturais.

  • Cultura erudita: associada a produções que costumam exigir formação especializada ou conhecimentos específicos para sua criação e apreciação, como determinadas manifestações da música de concerto e das artes plásticas.
  • Cultura popular: reúne práticas, conhecimentos e expressões desenvolvidos e transmitidos por comunidades, como festas tradicionais, literatura de cordel e manifestações folclóricas.
  • Cultura de massa: relacionada à produção e à circulação de conteúdos culturais em larga escala, geralmente com participação dos meios de comunicação e da indústria cultural, como programas de televisão, filmes comerciais e músicas amplamente distribuídas.

Essas categorias não são rígidas nem necessariamente excludentes. Uma manifestação popular pode ser difundida pelos meios de comunicação, enquanto uma produção considerada erudita pode alcançar públicos amplos.

O que é patrimônio cultural?

O patrimônio cultural é formado por bens e manifestações considerados importantes para a identidade, a história e a memória de uma sociedade ou comunidade. Ele pode incluir construções históricas, documentos, obras de arte, festas, conhecimentos tradicionais e modos de fazer.

No Brasil, o artigo 216 da Constituição Federal de 1988 reconhece como patrimônio cultural os bens materiais e imateriais que fazem referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

A preservação desse patrimônio contribui para manter vivas as referências históricas e culturais de uma comunidade, além de possibilitar que as próximas gerações conheçam suas origens e transformações.

Qual é a diferença entre patrimônio material e imaterial?

A principal diferença está na natureza do bem cultural: o patrimônio material corresponde a bens físicos, enquanto o imaterial envolve práticas, conhecimentos e expressões culturais mantidos pelas pessoas e comunidades.

Patrimônio material

O patrimônio cultural material é composto por bens tangíveis, ou seja, aqueles que possuem existência física. Podem ser imóveis, como edificações e conjuntos históricos, ou móveis, como documentos, obras de arte e objetos de valor cultural.

Entre os exemplos brasileiros estão:

  • Centro Histórico de Olinda (PE): conjunto urbano com edificações e espaços de relevância histórica e cultural;
  • Conjunto Arquitetônico da Pampulha (MG): conjunto de edificações e espaços reconhecidos por seu valor arquitetônico e cultural;
  • Acervos históricos: documentos, fotografias, obras de arte e objetos preservados em museus, arquivos e outras instituições.

A preservação desses bens permite conservar registros da história e das formas de organização das sociedades.

Patrimônio imaterial

O patrimônio cultural imaterial reúne saberes, celebrações, formas de expressão e modos de fazer que possuem significado para determinados grupos sociais. Sua continuidade depende da transmissão e da prática desses conhecimentos e manifestações pelas comunidades.

Entre os exemplos estão:

  • Frevo: manifestação cultural pernambucana que reúne música e dança e representa uma referência da identidade cultural do estado;
  • Roda de Capoeira: manifestação que articula luta, dança, música e conhecimentos transmitidos entre praticantes;
  • Ofício das Baianas de Acarajé: conjunto de conhecimentos e práticas tradicionais ligados à preparação e à comercialização do acarajé;
  • Literatura de cordel: forma de expressão literária tradicional, especialmente associada ao Nordeste brasileiro.

Essas manifestações não se resumem a objetos ou registros físicos. O patrimônio está também nos conhecimentos, nas práticas e nos significados culturais mantidos pelas pessoas que os transmitem e recriam.

O patrimônio cultural precisa permanecer igual ao longo do tempo?

Não. Um ponto importante para compreender o patrimônio imaterial é que ele não depende da reprodução absolutamente idêntica de uma tradição ao longo das gerações.

Práticas culturais podem incorporar mudanças, adaptar-se a novos contextos e continuar representando referências importantes para uma comunidade. A transmissão de um conhecimento tradicional, por exemplo, pode envolver novas técnicas ou formas de expressão sem necessariamente eliminar seu significado cultural.

Por isso, preservar o patrimônio imaterial não significa impedir transformações, mas criar condições para que os grupos responsáveis por essas manifestações possam continuar praticando, transmitindo e valorizando seus conhecimentos.

Como o tema pode aparecer no Enem 2026?

Nas questões de Ciências Humanas, os conceitos de cultura e patrimônio podem ser relacionados à diversidade cultural brasileira, à construção das identidades, à memória coletiva, à valorização de grupos sociais e às políticas de preservação.

O estudante deve prestar atenção ao contexto apresentado pelo enunciado. Uma questão sobre uma festa tradicional, por exemplo, pode exigir a identificação de uma manifestação do patrimônio imaterial. Já uma questão sobre a restauração de um edifício histórico pode abordar a preservação do patrimônio material.

Também é importante evitar a ideia de que apenas construções antigas, obras de arte ou manifestações reconhecidas nacionalmente possuem valor cultural. O patrimônio está relacionado aos significados atribuídos aos bens e às práticas pelos grupos sociais, embora o reconhecimento oficial dependa de procedimentos específicos.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é o órgão federal responsável por ações de identificação, reconhecimento e preservação do patrimônio cultural brasileiro, incluindo bens materiais e imateriais.

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