Enem 2026: veja como consultar o local de prova

A menos de duas semanas do Enem, estudantes cobraram a divulgação dos locais de prova, mas candidatos relataram dificuldades de acesso ao sistema

por Mirella Araújo
Enem 2026: veja como consultar o local de prova
Imagem: tela de login da página do participante, que pode ser acessada via celular ou computador.

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Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os locais de prova, conforme informações divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta terça-feira (27).

A menos de duas semanas da realização das provas, estudantes cobraram, nas redes sociais, um posicionamento do Inep sobre a divulgação dos locais de aplicação do exame. Mesmo após o anúncio, no entanto, muitos candidatos relataram dificuldades para acessar as informações na Página do Participante.

Como consultar os dados

Ao acessarem o  Cartão de Confirmação de Inscrição, os candidatos poderão ver o número de inscrição, a data, o horário e o local de aplicação das provas, além de informar se o participante tem direito a atendimento especializado ou ao tratamento pelo nome social.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, nas 27 unidades da Federação. No primeiro dia, os participantes farão a redação e as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e de ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias. Cada área do conhecimento contará com 45 questões.

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Integração ao Saeb

O Enem 2026 além de continuar sendo uma das principais portas de acesso ao ensino superior e um instrumento de certificação, ele também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com isso, o exame também se consolida como referência para a avaliação da qualidade do ensino médio em todo o país.

As notas do Enem podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni). Os participantes também podem utilizar os resultados em processos seletivos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras vigentes.

 

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