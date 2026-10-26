Enem 2026: mulheres representam 64% das inscrições confirmadas; jovens de 17 e 18 anos somam metade
Painel do Inep reúne dados de mais de 5 milhões de inscrições confirmadas e permite consultar informações por estado e município
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As mulheres representam 63,98% das inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, enquanto os participantes de 17 e 18 anos correspondem a 50,7% do total. Os dados são do Painel Enem 2026, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
Com dados consolidados em setembro de 2026, a ferramenta registra 5.051.345 inscrições confirmadas em todo o país, de um total de 5.655.423 inscrições realizadas. A plataforma permite consultar informações sobre o perfil dos participantes, considerando indicadores como faixa etária, sexo, cor/raça, escolaridade, gratuidade da inscrição e atendimentos especializados. Os dados podem ser filtrados por região, estado e município.
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Mulheres são maioria entre os inscritos
Do total de inscrições confirmadas, 3.232.013 são de mulheres, o equivalente a 63,98%. Os homens somam 1.819.332 inscrições, correspondentes a 36,02%.
A distribuição por faixa etária também destaca a presença de jovens entre os participantes. O grupo de 17 anos concentra 1.292.082 inscrições confirmadas, enquanto o de 18 anos reúne 1.269.907. Juntos, os dois grupos somam 2.561.989 inscrições, o equivalente a 50,7% do total.
Outras 691.633 inscrições são de participantes com até 16 anos. Entre os inscritos com 19 anos, são 463.720; na faixa dos 20 anos, o número chega a 235.457.
O exame também reúne pessoas de outras faixas etárias. Os participantes de 21 a 30 anos representam 725.118 inscrições, enquanto aqueles com idades entre 31 e 59 anos somam 359.607. Já o grupo com mais de 60 anos registra 13.821 inscrições confirmadas.
Inscrições gratuitas somam 3,4 milhões
Entre as 5.051.345 inscrições confirmadas, 3.432.111 são gratuitas, enquanto 1.619.234 tiveram o pagamento confirmado. Os números permitem acompanhar a distribuição dos participantes conforme a modalidade de inscrição, com possibilidade de consulta por unidade da Federação.
O painel também apresenta dados sobre cor/raça, incluindo as categorias parda, branca, preta, amarela, indígena e não declarada. Entre as inscrições gratuitas, a categoria parda registra 1.530.186 participantes, seguida pela branca, com 932.181, e pela preta, com 424.540.
Outras 478.309 inscrições gratuitas estão na categoria não declarada. As categorias amarela e indígena registram, respectivamente, 35.088 e 31.807 inscrições gratuitas.
Mais de 2,3 milhões estão na última série do ensino médio
Em relação à escolaridade, 2.364.868 participantes estão cursando a última série ou ano do ensino médio. Outros 1.610.522 já concluíram essa etapa da educação básica.
O levantamento registra ainda 1.015.127 inscritos que estão cursando o ensino médio, mas não devem concluí-lo no ano letivo de 2026. Já 60.828 participantes não estão cursando nem concluíram essa etapa.
Tempo adicional é o recurso especializado mais solicitado
Entre os recursos de atendimento especializado apresentados no painel, o tempo adicional registra 77.956 solicitações. A correção diferenciada aparece em seguida, com 42.379, enquanto o auxílio para leitura soma 28.042 solicitações.
A ferramenta também reúne informações sobre outros recursos de acessibilidade, como salas acessíveis, auxílio para transcrição, prova ampliada e tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Os dados permitem acompanhar os recursos solicitados pelos participantes e observar a distribuição das demandas de acessibilidade entre os inscritos no exame.
Enem
Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao término da educação básica. Desde 2009, também é utilizado como mecanismo de acesso ao ensino superior.
Os resultados podem ser utilizados em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), além de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras de cada programa.
Em 2026, o exame também passa a integrar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua participação na avaliação do ensino médio brasileiro.