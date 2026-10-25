BDE 2026: bônus da Educação será pago a mais de 39 mil vínculos em Pernambuco; veja como consultar

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O atraso no pagamento tem gerado diversas críticas de professores e profissionais da Educação, que esperavam receber a gratificação na data habitual

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O pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2026, tradicionalmente realizado em 15 de outubro, Dia dos Professores, ocorrerá na próxima sexta-feira (30), conforme anuncio feito pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE).

O atraso no pagamento tem gerado diversas críticas de professores e profissionais da Educação, que esperavam receber a gratificação na data habitual.

A consulta aos valores individuais foi disponibilizada neste sábado (24), por meio da plataforma do BDE. Ao todo, serão investidos mais de R$ 211 milhões, com gratificações que variam de R$ 149,68 a R$ 10.222,32.

O pagamento contemplará mais de 39 mil vínculos de profissionais de unidades escolares elegíveis, das Gerências Regionais de Educação (GREs) e da sede da SEE que atingiram as metas estabelecidas em 2025.

Como consultar os valores e quem tem direito ao bônus

Para consultar os valores, os servidores devem acessar o site https://bde.educacao.pe.gov.br/servidor/login.php e informar matrícula, CPF e data de nascimento.

Eventuais contestações sobre o bônus poderão ser enviadas nos dias 3 e 4 de novembro. Dúvidas ou problemas no sistema devem ser encaminhados ao e-mail bde@adm.educacao.pe.gov.br.

Têm direito ao BDE os profissionais que atuam em unidades com turmas avaliadas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio.

Também é necessário ter cumprido, no mínimo, seis meses de efetivo exercício ao longo de 2025 nas escolas elegíveis, nas GREs ou na sede da SEE.

Critérios de avaliação e mudanças

Segundo a Secretaria de Educação de Pernambuco, em 2026, o fator de premiação considera a soma cumulativa dos resultados do Idepe e do Ideb. O BDE também estabelece regras e critérios específicos para escolas indígenas e unidades de diferentes modalidades e regiões, além de reconhecer avanços nos padrões de aprendizagem dos estudantes indígenas.

Outra mudança envolve as escolas que atendem estudantes em situação de maior vulnerabilidade social. Em anos anteriores, essas unidades poderiam ficar de fora da premiação caso não atingissem a meta do Idepe. Com as novas regras, elas passam a ter outras possibilidades de pontuação.

“O Bônus de Desempenho Educacional é uma conquista dos profissionais da educação e uma maneira importantíssima para reconhecer a dedicação e compromisso dos educadores de Pernambuco. E neste ano, a valorização dos docentes também leva em conta o desempenho dos estudantes indígenas, além de pretos, pardos e de baixa renda. Assim, nós incentivamos a busca por resultados, além do desenvolvimento profissional dos educadores e o futuro dos estudantes”, afirmou o secretário da SEE, Gilson Monteiro.