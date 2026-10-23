Novo sistema vai avaliar a qualidade dos cursos técnicos e acompanhar trajetória dos estudantes

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MEC e Inep publicam regras para implementar e desenvolver o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (Sinaept)

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A oferta da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil passará a ser acompanhada por um sistema nacional de avaliação, com o objetivo de identificar desafios e orientar melhorias concretas nas redes de ensino.

A iniciativa busca estabelecer parâmetros para analisar as condições dos cursos técnicos, desde a infraestrutura das instituições até a qualificação dos professores e os indicadores de permanência e conclusão dos estudantes.

As regras para a implementação e o desenvolvimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (Sinaept) foram publicadas pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na segunda-feira (19).

A Portaria nº 54 define cinco dimensões avaliativas, que abrangem as condições de oferta e formação, o fluxo e o rendimento educacional, o desempenho dos estudantes, a adequação da oferta às demandas da sociedade e do mundo do trabalho e as trajetórias dos egressos.

Para Silvana Oliveira, superintendente do Itaú Educação e Trabalho, a iniciativa representa um avanço importante. Em entrevista à coluna Enem e Educação, ela observou que a educação profissional era a única modalidade da educação básica sem um sistema específico de avaliação.

“Essa portaria, em seu texto, materializa a construção de um sistema para que possamos trabalhar juntas e juntos por uma educação profissional e tecnológica que seja de fato de qualidade, emancipatória e que gere resultados”, afirmou.

Segundo dados do Censo Escolar 2025, o número de matrículas na educação profissional e tecnológica no Brasil passou de 1.892.458, em 2020, para 3.187.976, em 2025, um crescimento de 68,4% em cinco anos. Em Pernambuco, o avanço também foi registrado. As matrículas passaram de 110.230, em 2024, para 116.976, em 2025. O aumento de 6.746 matrículas representa um crescimento de aproximadamente 6,1% em um ano.

A implementação do Sinaept será gradual e progressiva, com prioridade para a educação profissional técnica de nível médio. Os ciclos avaliativos poderão contemplar uma ou mais dimensões e terão escopo, cronograma, periodicidade e procedimentos definidos em atos específicos.

“É importante destacar também que a educação profissional tem o papel de ser uma aliada se pensarmos na educação de forma integral. Ela não se limita ao ensino técnico ou a conteúdos específicos que envolvem apenas a formação de competências técnicas oriundas da opção escolhida pelo estudante, mas envolve também o desenvolvimento de competências essenciais para a vida, como responsabilidade, autonomia e capacidade de se adaptar às transformações que marcam o mundo do trabalho”, afirmou a superintendente.

O Itaú Educação e Trabalho, uma das frentes de atuação da Fundação Itaú, promoveu a edição do evento Trampos do Futuro - Agência Ophelia

Regime de colaboração com as redes

O Sinaept foi instituído pelo Decreto nº 12.603, de 28 de agosto de 2025, e integra a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT). Caberá ao Inep coordenar o sistema em regime de colaboração com os sistemas de ensino, respeitando as competências das diferentes instâncias responsáveis pela EPT.

No Brasil, as matrículas são distribuídas da seguinte forma: as redes estaduais concentram 81,7% do total, enquanto a rede federal responde por 15,4% e a rede municipal, por 2,8%.

Daniel Oliveira, gerente-geral de Educação Profissional da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), explicou que o sistema permitirá às redes avaliar as condições de oferta dos cursos e verificar se a formação está alinhada às demandas do mundo do trabalho, sem determinar o que cada instituição deve ensinar.

“Para Pernambuco, que tem uma rede presente em regiões com características tão diferentes, isso é muito importante. A gente vai poder enxergar melhor o que está dando certo e o que precisa ser aperfeiçoado. E, naturalmente, essas informações podem ajudar a melhorar os currículos e as práticas pedagógicas”, afirmou em entrevista à coluna Enem e Educação.

“Mas é importante dizer que o Sinaept não chega para determinar o que cada escola deve ensinar. Ele vem para ajudar as redes a fazerem suas próprias escolhas, com mais informações e respeitando a realidade de cada instituição e de cada região”, acrescentou.

O gerente-geral também afirmou que a rede estadual tem mantido diálogo com o MEC e buscado participar ativamente do processo de implementação. “Nossa rede vem contribuindo não apenas por meio da participação em grupos de trabalho voltados à elaboração dos instrumentos de avaliação, mas também em diversas reuniões e discussões técnicas. Já tivemos, inclusive, a oportunidade de receber gestores e especialistas do Inep aqui em Pernambuco, em momentos importantes de troca de experiências e construção conjunta”, explicou.

O Governo de Pernambuco prevê a implementação de 30 novas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs). Desse total, 15 unidades estão previstas para construção: 14 estão com obras em andamento e uma está em processo licitatório, segundo informações da SEE.

Com a expansão, a previsão é ofertar mais de 32 mil novas vagas em cursos técnicos ao final do ciclo de implantação. As vagas serão distribuídas entre o ensino médio integrado e os cursos subsequentes, destinados a estudantes que já concluíram o ensino médio.

Avaliação em prática

O Inep divulgará os resultados das avaliações e disponibilizará devolutivas às redes de ensino e às instituições, em formatos adequados às finalidades e aos destinatários de cada ciclo avaliativo, respeitando as regras de proteção das informações.

Alguns projetos-piloto já estão em andamento. Experiências em instituições como o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) podem contribuir para o aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação e a adaptação dos procedimentos às diferentes realidades educacionais.

“No IFSertãoPE, por exemplo, já desenvolvemos um trabalho de acompanhamento dos nossos indicadores acadêmicos, especialmente relacionados a acesso, permanência e êxito dos nossos estudantes”, afirmou Eudis Teixeira, pró-reitor de Ensino do IFSertãoPE, em entrevista à coluna Enem e Educação.

“Esse novo sistema de avaliação poderá fortalecer o trabalho que já viemos fazendo por aqui, oferecendo diagnósticos de forma mais abrangente e referenciais nacionais que nos ajudem a tomar decisões cada vez mais acertadas e fundamentadas”, completou.

O pró-reitor chamou a atenção para a importância de acompanhar a permanência dos estudantes e compreender como a aprendizagem ocorre ao longo da formação.

“Uma avaliação precisa identificar as dificuldades recorrentes que acontecem no desenvolvimento de determinadas competências profissionais. A instituição poderá utilizar esse diagnóstico feito pelo sistema de avaliação para rever a organização de alguns componentes curriculares e disciplinas, fortalecer as atividades práticas dentro dos currículos, aperfeiçoar as metodologias de ensino e promover a formação continuada dos professores”, destacou.

As eventuais mudanças nos currículos a partir dos resultados divulgados, entretanto, não ocorrerão automaticamente. “Os resultados deverão subsidiar uma análise pedagógica e institucional que respeite a autonomia da instituição e as diretrizes educacionais”, afirmou.

Eudis Teixeira também ressaltou a participação da rede federal no seminário nacional Avalia EPT, realizado em julho, que reuniu representantes dos institutos federais, do Inep e do MEC para discutir diretrizes e metodologias de avaliação.

A rede defende que o Sinaept considere as especificidades dos institutos federais, como a integração entre ensino, pesquisa e inovação, o ensino médio integrado e o compromisso com o desenvolvimento territorial. O pró-reitor também mencionou a participação do IFSertãoPE em um projeto-piloto conduzido pelo Inep e reforçou a necessidade de dar continuidade ao diálogo durante a definição dos instrumentos e dos ciclos avaliativos, a fim de garantir que o sistema represente a diversidade da educação profissional brasileira.

Eudis Teixeira, pró-reitor de Ensino do IFSertãoPE - Larissa Lins/IFSertãoPE

No IFPE, a professora do curso técnico de Química Industrial, Fabíola Soraia, também avaliou positivamente o diálogo com o MEC. Segundo a docente, a primeira rodada de avaliação permitiu testar os parâmetros do sistema e identificar dificuldades relacionadas à implementação.

“A gente procura, nos currículos e na implementação do nosso trabalho do dia a dia, fazer com que aquilo se traduza nas nossas aulas e na nossa vivência”, afirmou.

Fabíola acrescentou que os resultados da avaliação podem orientar a destinação de recursos para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados nas instituições das redes federal, estadual e municipal.

No IFPE, o curso técnico de Edificações passou pela avaliação dos estudantes e por uma visita presencial de dois avaliadores externos. Já os cursos de Química e Segurança do Trabalho foram avaliados pelos alunos e ainda aguardam a visita dos avaliadores.

O Inep deverá divulgar, em até 180 dias contados da publicação da portaria, a agenda de implementação e desenvolvimento do Sinaept, com a indicação dos temas prioritários e do cronograma para elaboração e publicação dos atos específicos.