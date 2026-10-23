Enem 2026: por que dominar conteúdos não é suficiente para resolver a prova

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Interpretação, repertório e resolução de problemas devem ser trabalhados na preparação para o exame, explica diretor pedagógico do Colégio Saber Viver

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A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige dos estudantes não apenas o domínio de fórmulas, conceitos e informações específicas, mas, sobretudo, a capacidade de estabelecer conexões entre as diferentes áreas do conhecimento. Temas sociais, econômicos, geopolíticos, ambientais e relacionados à segurança digital precisam estar articulados aos conteúdos curriculares, permitindo uma compreensão mais ampla e contextualizada da realidade.

A interpretação de textos, gráficos e infográficos, associada ao pensamento crítico e à aplicação integrada dos conhecimentos na resolução de problemas, é cada vez mais relevante para o desempenho no exame, segundo George Queiroga, diretor pedagógico do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio do Colégio Saber Viver.

Para o educador, essa mudança de abordagem não significa que o conteúdo curricular tenha perdido relevância. Pelo contrário, os saberes construídos ao longo da trajetória escolar continuam sendo a base para que o candidato consiga interpretar as situações apresentadas pelo exame, estabelecer conexões entre diferentes áreas do conhecimento e tomar decisões dentro do tempo disponível. “Eu reforço que o conhecimento técnico continua sendo indispensável. Na verdade, é o repertório que é construído ao longo de uma jornada e a organização que o estudante tem para aplicar esse conhecimento num espaço de tempo pequeno”, afirma.

Na avaliação de Queiroga, a prova exige que o estudante reconheça quais conhecimentos são pertinentes para cada situação e saiba mobilizá-los. A matriz do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), afirma ele, aponta para habilidades relacionadas à compreensão de linguagens e fenômenos e à resolução de situações-problema.

O diretor pedagógico ressalta que saber fórmulas e definições continua sendo necessário, mas esse domínio pode representar apenas o início da resolução de uma questão. “Conhecer a fórmula é apenas um ponto de partida. A resolução da questão está muito relacionada à interpretação do problema e à compreensão do que está sendo apresentado. Então, o estudante que tem um repertório mais amplo consegue desenvolver melhor as questões que são um pouco mais específicas e mais complexas”, explica.

George Queiroga, diretor pedagógico do Fundamental 2 e Ensino Médio do Colégio Saber Viver - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

Na rotina escolar, isso significa manter o ensino dos conteúdos com o devido aprofundamento e, ao mesmo tempo, criar situações em que esses conhecimentos possam ser aplicados em diferentes contextos. O professor explica que, em Matemática, por exemplo, o estudante precisa identificar qual procedimento é mais adequado para a resolução de determinado problema. Em Ciências da Natureza, ele menciona que o aluno deve compreender os fenômenos, interpretar evidências e estabelecer relações entre os conceitos estudados. Já em Linguagens e Ciências Humanas, George destaca que a preparação também envolve a compreensão de diferentes perspectivas e a análise de questões sociais, políticas, geopolíticas e ambientais, conectando os conhecimentos construídos em sala de aula à realidade contemporânea.

“Não é a superficialidade. A aula precisa continuar ensinando conteúdo com devido aprofundamento, mas deve criar dentro desse campo oportunidades frequentes para que esses conteúdos sejam aplicados em situações-problema”, declara", declara.

Preparar-se para o Enem desde a primeira série do Ensino Médio não significa, segundo George, antecipar uma rotina de cursinho ou concentrar a formação em exercícios específicos do exame. A prioridade, inicialmente, deve estar na construção de uma base acadêmica sólida e no desenvolvimento de métodos de estudo que favoreçam a autonomia e a aprendizagem contínua. “O estudante precisa compreender o raciocínio envolvido, identificar estratégias de resolução e aprender com os próprios erros”, comenta.

Preparação para o Enem começa antes da terceira série do Ensino Médio

Preparar-se para o Enem desde o primeiro ano do Ensino Médio não significa antecipar uma rotina de cursinho ou concentrar a formação em exercícios do exame, segundo George. A prioridade, inicialmente, deve ser a construção de uma base acadêmica sólida e de métodos de estudo. “O estudante precisa compreender o raciocínio envolvido, identificar estratégias de resolução e aprender com os próprios erros”, comenta.

A proposta é que o contato com o formato da prova aconteça progressivamente. Na primeira série do ensino médio, o foco estaria na construção da base e da autonomia nos estudos. Na segunda, o educador explica que as avaliações e simulados podem se aproximar mais do modelo do exame. Já na terceira série, ganham espaço estratégias de prova, gestão do tempo, análise de desempenho e revisão direcionada.

George Queiroga também aponta uma mudança na forma de trabalhar a interdisciplinaridade. Segundo ele, o objetivo não deve ser simplesmente cruzar disciplinas para reproduzir uma característica da prova. “O ponto central é fazer o estudante compreender e utilizar o conhecimento em diversos contextos, não necessariamente transformar interdisciplinaridade em palavra de ordem”, afirma.

Colégio Saber Viver registra 96,5% de aprovação entre alunos no Enem - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

Redação exige repertório e capacidade de argumentação

A redação tem um peso diferente para a nota do Enem, porque diferente das 180 questões das demais disciplinas abordadas, a o peso da redação não passa pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), além de representar 20% da sua nota final em uma média simples.

Na questão prática, George Queiroga menciona que conhecer a estrutura do texto também é apenas uma parte da preparação. O estudante pode dominar a organização dos parágrafos e saber onde apresentar tese, argumentos e proposta de intervenção, mas isso não garante, por si só, uma argumentação consistente.

Segundo o educador, o repertório sociocultural precisa ser utilizado para sustentar o raciocínio, e não apenas reproduzido como uma coleção de citações decoradas. “Um filósofo, uma obra literária, uma informação histórica, uma pesquisa científica ou uma referência cultural só têm valor quando ajudam o estudante a desenvolver o raciocínio. A citação não pode substituir o argumento”, sustenta.

Ele complementa que a preparação para a redação deve começar antes da apresentação de modelos prontos. A formação de leitores, o contato com diferentes gêneros textuais, o acompanhamento de questões sociais, a análise de informações e a prática regular de escrita são apontados como elementos importantes para desenvolver a capacidade argumentativa.

A mesma lógica orienta a preparação para as demais áreas do exame. Para Queiroga, o estudante precisa continuar dominando Matemática, Língua Portuguesa, Física, Química, Biologia, História, Geografia e os demais componentes da formação básica, mas também desenvolver condições para interpretar situações, estabelecer relações, selecionar estratégias e tomar decisões a partir desses conhecimentos.

“Não se trata de ensinar menos conteúdo, mas de garantir que o estudante compreenda o que aprende e seja capaz de mobilizar esse conhecimento em diferentes situações”, encerra.