Senac PE abre inscrições para mais de 200 vagas gratuitas para cursos em 13 municípios de Pernambuco
As vagas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e contemplam cursos de qualificação profissional e de aperfeiçoamento
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O Senac Pernambuco está ofertando 234 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições seguem até esta quinta-feira (22) e devem ser feitas pelo site: www.pe.senac.br/psg.
Os cursos são tanto cursos de qualificação profissional quanto de aperfeiçoamento e contemplam as áreas de Tecnologia da Informação, Gestão, Gastronomia, Beleza, Saúde e Moda em 13 municípios de Pernambuco, sendo eles:
- Caruaru
- Paranatama
- Arcoverde
- Iati
- Canhotinho
- Jurema
- Brejão
- Angelim
- Recife
- Paulista
- Petrolina
- Serra Talhada
- Vitória de Santo Antão
Para participar, o candidato deve possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador empregado ou desempregado. Também é necessário observar os critérios específicos de cada curso, como idade mínima e escolaridade, disponíveis no edital.
As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, obedecendo o número de vagas, por opção de curso e turno. O resultado será divulgado na sexta-feira (23), e os convocados poderão realizar a matrícula presencialmente nas unidades do Senac PE até o dia 27 de outubro, com a apresentação dos documentos.
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Recife e RMR
No Recife, a oferta é de 46 vagas para cursos de qualificação profissional nas áreas de Gastronomia e Turismo. As vagas estão distribuídas entre os cursos: Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Pizzaiolo e Recepcionista em Meios de Hospedagem.
Na Região Metropolitana do Recife (RMR), são 47 vagas distribuídas entre as unidades do Senac em Paulista e Vitória de Santo Antão. Em Paulista, o edital conta com vagas para o curso de qualificação profissional de Assistente de Faturamento.
Já em Vitória, as vagas são para o curso de aperfeiçoamento profissional em Colorimetria e os cursos de qualificação profissional de Barbeiro, Cabeleireiro Assistente e Montador e Reparador de Computador.