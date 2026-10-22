Senac PE abre inscrições para mais de 200 vagas gratuitas para cursos em 13 municípios de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As vagas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e contemplam cursos de qualificação profissional e de aperfeiçoamento

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O Senac Pernambuco está ofertando 234 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições seguem até esta quinta-feira (22) e devem ser feitas pelo site: www.pe.senac.br/psg.

Os cursos são tanto cursos de qualificação profissional quanto de aperfeiçoamento e contemplam as áreas de Tecnologia da Informação, Gestão, Gastronomia, Beleza, Saúde e Moda em 13 municípios de Pernambuco, sendo eles:

Caruaru

Paranatama

Arcoverde

Iati

Canhotinho

Jurema

Brejão

Angelim

Recife

Paulista

Petrolina

Serra Talhada

Vitória de Santo Antão

Para participar, o candidato deve possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador empregado ou desempregado. Também é necessário observar os critérios específicos de cada curso, como idade mínima e escolaridade, disponíveis no edital.

As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, obedecendo o número de vagas, por opção de curso e turno. O resultado será divulgado na sexta-feira (23), e os convocados poderão realizar a matrícula presencialmente nas unidades do Senac PE até o dia 27 de outubro, com a apresentação dos documentos.

Recife e RMR

No Recife, a oferta é de 46 vagas para cursos de qualificação profissional nas áreas de Gastronomia e Turismo. As vagas estão distribuídas entre os cursos: Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Pizzaiolo e Recepcionista em Meios de Hospedagem.

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), são 47 vagas distribuídas entre as unidades do Senac em Paulista e Vitória de Santo Antão. Em Paulista, o edital conta com vagas para o curso de qualificação profissional de Assistente de Faturamento.

Já em Vitória, as vagas são para o curso de aperfeiçoamento profissional em Colorimetria e os cursos de qualificação profissional de Barbeiro, Cabeleireiro Assistente e Montador e Reparador de Computador.