Recife recebe o Festival Regional SESI de Robótica com programação voltada para tecnologia e biodiversidade

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O tema da temporada, First Canopy, convida os estudantes a ampliarem o olhar sobre a preservação dos ecossistemas naturais e a biodiversidade

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Nesta sexta-feira (23) e sábado (24) será realizada mais uma edição do Festival Regional SESI de Robótica.

O evento gratuito, realizado pelo SESI Pernambuco, reúne estudantes de escolas públicas e privadas de todo o estado em competições que envolvem mais de 40 equipes. A programação ocorre das 8h às 18h, no RioMar Eventos, no piso L3 do Shopping RioMar.

Durante o festival, os estudantes participam simultaneamente das competições FIRST LEGO League (FLL) e FIRST Tech Challenge (FTC). As equipes são formadas por competidores a partir dos 9 anos de idade, reunindo estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A programação também inclui experiências interativas para os visitantes, com atividades de robótica em estandes e uma área de visitação dedicada a novas tecnologias.

O tema da temporada, First Canopy, convida os estudantes a ampliarem o olhar sobre a preservação dos ecossistemas naturais e a biodiversidade. Na FIRST LEGO League, o conceito ganha ainda mais forma com o desafio BIOGLOW, que estimula os participantes a investigarem a relação entre tecnologia, habitats naturais e sustentabilidade. No FIRST Tech Challenge, o tema principal da temporada é o BIOBUZZ, que tem como objetivo projetar soluções robóticas que reflitam a energia e a colaboração encontradas no mundo biológico.

A proposta é estimular os jovens a investigar desafios relacionados ao mundo natural e desenvolver soluções criativas que conectem inovação e sustentabilidade. Inspirados pela riqueza da biodiversidade, os participantes são incentivados a transformar curiosidade em conhecimento e conhecimento em possibilidades de mudança.

Protagonismo dos estudantes

Para a diretora de educação do SESI-PE, Mirella Barreto, o festival contribui para a formação e o protagonismo dos estudantes.

“A robótica proporciona conhecimentos que vão além da construção e da programação dos robôs. O trabalho em equipe, o pensamento computacional e a cultura maker são fundamentais para esses estudantes, que podem utilizar todo esse potencial tanto no mercado de trabalho quanto no desenvolvimento pessoal. O festival desperta o protagonismo dos estudantes e fortalece habilidades essenciais para a vida”, comenta.

As equipes vencedoras das competições FLL e FTC avançam para a etapa nacional, prevista para março de 2027, em Salvador, na Bahia. E quem vencer vai disputar a etapa mundial nos EUA, também no próximo ano.

