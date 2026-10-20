UFRPE suspende aulas e UFPE flexibiliza atividades por segundo turno das eleições

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na Rural, atividades acadêmicas serão suspensas nos dias 23 e 26; na UFPE, aulas serão mantidas, mas avaliações não devem ser realizadas no dia 26

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As universidades federais de Pernambuco anunciaram mudanças nas atividades acadêmicas para facilitar o deslocamento de estudantes e servidores que precisam votar em outros municípios no segundo turno das eleições, marcado para domingo (25).

Enquanto a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) decidiu suspender as aulas na sexta-feira (23) e na segunda-feira (26), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) orientou a flexibilização das atividades acadêmicas no dia seguinte à votação.

Na UFRPE, a suspensão foi determinada pela Portaria GR/UFRPE nº 1.145/2026 e abrange as atividades acadêmicas dos dois dias. Segundo a instituição, a medida busca permitir o deslocamento de estudantes e servidores que exercem suas atividades em municípios diferentes daqueles em que estão registrados para votar.

A universidade informou que as atividades suspensas deverão ser repostas posteriormente, conforme os calendários acadêmicos. Os servidores que precisarem se ausentar também deverão comunicar previamente a necessidade à chefia imediata, observando as orientações estabelecidas na portaria.

UFPE orienta flexibilização, mas mantém aulas

Na UFPE, a Reitoria publicou, nesta segunda-feira (19), o Ofício Circular nº 53/2026, orientando coordenadores e professores dos cursos de graduação e pós-graduação a adotarem medidas de flexibilização na segunda-feira (26).

O documento recomenda que não sejam realizadas provas, avaliações ou outras atividades acadêmicas avaliativas nessa data. Também orienta a flexibilização do registro de frequência para estudantes que comprovem a necessidade de deslocamento em razão da participação no processo eleitoral.

A UFPE prevê ainda a possibilidade de reposição ou acompanhamento alternativo dos conteúdos ministrados, quando necessário, a critério dos professores.

Diferentemente da UFRPE, porém, a instituição não determinou a suspensão das aulas. No comunicado, assinado pelo reitor Alfredo Macedo Gomes, a universidade ressalta que a orientação "não implica suspensão geral das atividades acadêmicas ou administrativas".

Segundo a Reitoria, o objetivo é assegurar a participação dos estudantes no processo eleitoral sem que o exercício do direito ao voto resulte em prejuízos acadêmicos.