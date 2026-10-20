Enem 2026: saiba como usar a nota para conseguir bolsa pelo Prouni ou financiar a faculdade pelo Fies

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Prouni oferece bolsas em instituições privadas, enquanto Fies permite financiar a graduação; programas têm critérios próprios de participação

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A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode ser utilizada para facilitar o ingresso em uma faculdade particular por meio de programas do Ministério da Educação (MEC). Entre as opções estão o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que permite financiar os custos da graduação.

Embora os dois programas utilizem o desempenho no exame como critério de seleção, existem diferenças nos requisitos de renda, escolaridade e acesso aos benefícios. Por isso, é importante conhecer as regras antes de escolher uma das modalidades.

Quem pode concorrer às bolsas do Prouni?

O Prouni oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, que correspondem a 50% do valor do curso em instituições privadas de ensino superior.

Para participar, o candidato precisa ter alcançado média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem e nota superior a zero na redação. Também deve atender aos critérios de escolaridade e renda familiar previstos pelo programa.

Podem concorrer estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em escola particular como bolsistas integrais. Também são aceitos candidatos que tenham estudado parte do ensino médio na rede pública e parte na rede privada, em diferentes condições de bolsa, conforme as regras do programa.

Pessoas com deficiência também podem participar. Professores da rede pública em exercício no magistério da educação básica e integrantes do quadro permanente podem concorrer a bolsas em cursos de licenciatura e Pedagogia, sem exigência de comprovação de renda.

Outro requisito é não possuir diploma de curso superior, ressalvadas as condições específicas previstas na regulamentação.

Quais são os limites de renda do Prouni?

A renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio para quem pretende disputar uma bolsa integral. Para a bolsa parcial, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

O cálculo é feito pela soma da renda bruta mensal dos integrantes do grupo familiar dividida pelo número de pessoas que o compõem.

Quais são os requisitos para financiar a faculdade pelo Fies?

Diferentemente do Prouni, o Fies não concede uma bolsa de estudos: ele financia os encargos educacionais de cursos superiores em instituições privadas participantes. O estudante precisa observar as condições do financiamento e as obrigações previstas no contrato.

Para se inscrever, o candidato deve ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010, obtido média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e tirado nota superior a zero na redação. Também não pode ter participado do exame como treineiro.

O limite geral de renda familiar mensal bruta por pessoa é de até três salários mínimos. A renda e as demais condições devem ser comprovadas conforme as exigências do processo seletivo.

O que é o Fies Social?

O Fies Social é uma modalidade voltada a candidatos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Para concorrer, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, além de cumprir os demais requisitos do programa.

A modalidade reserva vagas para esse público e pode permitir o financiamento de até 100% dos encargos educacionais, respeitados os limites e as condições estabelecidos pelo Fies.

Qual é a diferença entre Prouni e Fies?

A principal diferença está no tipo de benefício. O Prouni concede bolsas que reduzem ou eliminam o pagamento das mensalidades, enquanto o Fies financia os custos da graduação e envolve obrigações financeiras previstas em contrato.

No Prouni, a bolsa integral cobre toda a mensalidade, enquanto a parcial cobre metade do valor. No Fies, o percentual financiado depende das condições aplicáveis ao estudante e ao contrato, e pode haver valores a pagar durante o curso e outras obrigações financeiras.

A escolha depende da situação socioeconômica do candidato, do curso pretendido e das condições de participação em cada programa.

Como se inscrever?

As inscrições para os dois programas são gratuitas e realizadas pela internet, conforme os calendários e editais publicados pelo MEC.

Os candidatos podem consultar as informações do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e as regras do Fies no portal oficial do programa.

É importante acompanhar os prazos, verificar a documentação exigida e conferir se o curso e a instituição escolhidos estão disponíveis no processo seletivo. A inscrição não garante a concessão da bolsa ou do financiamento: os candidatos precisam ser classificados ou pré-selecionados e cumprir as etapas previstas em cada programa.

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