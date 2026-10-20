Enem 2026: o que acontece se o candidato deixar questões em branco?
Entenda como questões em branco afetam a nota do Enem 2026 e por que cada acerto não vale uma quantidade fixa de pontos
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Deixar questões sem resposta no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode prejudicar o desempenho do participante nas provas objetivas. Os itens não assinalados no cartão-resposta não são considerados acertos, e o cálculo da nota não segue uma pontuação fixa por questão. Isso acontece porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera características dos itens e o padrão de respostas do candidato.
Questões em branco contam como erro?
As questões que ficam sem alternativa marcada no cartão-resposta não são contabilizadas como acertos. O sistema de correção considera apenas as respostas efetivamente assinaladas, conforme as instruções do exame.
Por isso, mesmo que o participante tenha resolvido uma questão no caderno de provas, é necessário transcrever a alternativa escolhida para o cartão-resposta. As marcações devem ser feitas com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e sem rasuras que prejudiquem a leitura óptica.
O cartão-resposta é processado por um sistema de leitura óptica, responsável por registrar as alternativas preenchidas. Respostas anotadas apenas no caderno de questões não são consideradas na correção.
Por que não existe uma pontuação fixa por questão?
Diferentemente de uma prova em que cada acerto vale uma quantidade predeterminada de pontos, o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para calcular as notas das quatro áreas de conhecimento.
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A metodologia considera características dos itens, como a dificuldade, e o padrão de respostas do participante. Dessa forma, duas pessoas que acertam a mesma quantidade de questões podem obter notas diferentes.
A TRI também considera a coerência das respostas. Em geral, espera-se que um participante que demonstra domínio de questões mais difíceis também acerte itens mais fáceis. Um padrão de respostas que não corresponda a essa expectativa pode resultar em uma proficiência menor do que a de outro participante com o mesmo número de acertos.
Por esse motivo, não é possível determinar quantos pontos uma questão vale isoladamente nem calcular a nota final apenas pela quantidade de respostas corretas.
Vale a pena deixar uma questão em branco?
Como as questões não assinaladas não geram acertos, deixar itens em branco pode reduzir as oportunidades de pontuação do participante. Quando não souber a resposta, o candidato pode avaliar as alternativas disponíveis e tentar resolver a questão com base nos conhecimentos adquiridos.
É importante lembrar, porém, que não existe uma penalidade fixa aplicada à nota por cada resposta errada ou em branco. O resultado depende do conjunto de respostas e do cálculo realizado pela TRI.
A recomendação é administrar o tempo de prova para responder ao maior número possível de questões e reservar alguns minutos para conferir o cartão-resposta antes de entregar o material.
Deixar a redação em branco também tem consequências?
Diferentemente das questões objetivas, a redação tem critérios próprios de correção. Se o participante entregar a folha de redação sem texto, receberá nota zero nessa avaliação.
A redação é avaliada de acordo com cinco competências, cada uma com pontuação de até 200 pontos, totalizando mil pontos. A nota zero na redação pode comprometer o resultado do candidato, especialmente quando a pontuação é utilizada em processos seletivos para ingresso no ensino superior.
Por isso, é importante reservar tempo para desenvolver o texto e transcrevê-lo para a folha definitiva, seguindo as orientações do exame.