Enem 2026: o que acontece se o candidato deixar questões em branco?

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Entenda como questões em branco afetam a nota do Enem 2026 e por que cada acerto não vale uma quantidade fixa de pontos

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Deixar questões sem resposta no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode prejudicar o desempenho do participante nas provas objetivas. Os itens não assinalados no cartão-resposta não são considerados acertos, e o cálculo da nota não segue uma pontuação fixa por questão. Isso acontece porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera características dos itens e o padrão de respostas do candidato.

Questões em branco contam como erro?

As questões que ficam sem alternativa marcada no cartão-resposta não são contabilizadas como acertos. O sistema de correção considera apenas as respostas efetivamente assinaladas, conforme as instruções do exame.

Por isso, mesmo que o participante tenha resolvido uma questão no caderno de provas, é necessário transcrever a alternativa escolhida para o cartão-resposta. As marcações devem ser feitas com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e sem rasuras que prejudiquem a leitura óptica.

O cartão-resposta é processado por um sistema de leitura óptica, responsável por registrar as alternativas preenchidas. Respostas anotadas apenas no caderno de questões não são consideradas na correção.

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Por que não existe uma pontuação fixa por questão?

Diferentemente de uma prova em que cada acerto vale uma quantidade predeterminada de pontos, o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para calcular as notas das quatro áreas de conhecimento.

A metodologia considera características dos itens, como a dificuldade, e o padrão de respostas do participante. Dessa forma, duas pessoas que acertam a mesma quantidade de questões podem obter notas diferentes.

A TRI também considera a coerência das respostas. Em geral, espera-se que um participante que demonstra domínio de questões mais difíceis também acerte itens mais fáceis. Um padrão de respostas que não corresponda a essa expectativa pode resultar em uma proficiência menor do que a de outro participante com o mesmo número de acertos.

Por esse motivo, não é possível determinar quantos pontos uma questão vale isoladamente nem calcular a nota final apenas pela quantidade de respostas corretas.

Vale a pena deixar uma questão em branco?

Como as questões não assinaladas não geram acertos, deixar itens em branco pode reduzir as oportunidades de pontuação do participante. Quando não souber a resposta, o candidato pode avaliar as alternativas disponíveis e tentar resolver a questão com base nos conhecimentos adquiridos.

É importante lembrar, porém, que não existe uma penalidade fixa aplicada à nota por cada resposta errada ou em branco. O resultado depende do conjunto de respostas e do cálculo realizado pela TRI.

A recomendação é administrar o tempo de prova para responder ao maior número possível de questões e reservar alguns minutos para conferir o cartão-resposta antes de entregar o material.

Deixar a redação em branco também tem consequências?

Diferentemente das questões objetivas, a redação tem critérios próprios de correção. Se o participante entregar a folha de redação sem texto, receberá nota zero nessa avaliação.

A redação é avaliada de acordo com cinco competências, cada uma com pontuação de até 200 pontos, totalizando mil pontos. A nota zero na redação pode comprometer o resultado do candidato, especialmente quando a pontuação é utilizada em processos seletivos para ingresso no ensino superior.

Por isso, é importante reservar tempo para desenvolver o texto e transcrevê-lo para a folha definitiva, seguindo as orientações do exame.



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