Eleições 2026: Recife abre inscrições para acolhimento de crianças em creches no dia do 2º turno; veja como funciona

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Durante o período, as crianças terão acesso à alimentação e a atividades lúdicas e recreativas enquanto os pais ou responsáveis participam da votação

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A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, abriu, nesta terça-feira (20), as inscrições para uma ação de acolhimento de crianças em unidades de Educação Infantil da rede municipal de ensino, no próximo domingo (25), data da votação do segundo turno das eleições gerais.

A iniciativa é voltada para famílias de crianças matriculadas na rede municipal do Recife. Os interessados podem se inscrever pelo site https://sigre.app/eleicao até esta quarta-feira (21), às 12h. Para consultar a lista das 136 unidades que funcionarão na data, pais e responsáveis deverão informar o CPF ou o número de matrícula da criança.

O serviço será oferecido das 8h às 13h e deverá mobilizar quase mil profissionais da educação. Durante o período, as crianças terão acesso à alimentação e a atividades lúdicas e recreativas enquanto os pais ou responsáveis participam da votação.

Atendimento das unidades

As unidades contempladas atendem atualmente cerca de 21 mil crianças matriculadas e integram uma rede que alcança aproximadamente 40 mil famílias.

“A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado, a proteção da infância e o apoio às famílias, reconhecendo os desafios de quem precisa conciliar as responsabilidades com os filhos e a participação na vida democrática”, destacou a Prefeitura do Recife.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Recife