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Eleições 2026: Recife abre inscrições para acolhimento de crianças em creches no dia do 2º turno; veja como funciona

Durante o período, as crianças terão acesso à alimentação e a atividades lúdicas e recreativas enquanto os pais ou responsáveis participam da votação

Por Mirella Araújo Publicado em 20/10/2026 às 11:46 | Atualizado em 20/10/2026 às 13:21
Imagem de sala de aula da Creche Escola Engenheiro Sebastião Barreto Campello
Imagem de sala de aula da Creche Escola Engenheiro Sebastião Barreto Campello - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

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A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, abriu, nesta terça-feira (20), as inscrições para uma ação de acolhimento de crianças em unidades de Educação Infantil da rede municipal de ensino, no próximo domingo (25), data da votação do segundo turno das eleições gerais.

A iniciativa é voltada para famílias de crianças matriculadas na rede municipal do Recife. Os interessados podem se inscrever pelo site https://sigre.app/eleicao até esta quarta-feira (21), às 12h. Para consultar a lista das 136 unidades que funcionarão na data, pais e responsáveis deverão informar o CPF ou o número de matrícula da criança.

O serviço será oferecido das 8h às 13h e deverá mobilizar quase mil profissionais da educação. Durante o período, as crianças terão acesso à alimentação e a atividades lúdicas e recreativas enquanto os pais ou responsáveis participam da votação.

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Atendimento das unidades

As unidades contempladas atendem atualmente cerca de 21 mil crianças matriculadas e integram uma rede que alcança aproximadamente 40 mil famílias.

“A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado, a proteção da infância e o apoio às famílias, reconhecendo os desafios de quem precisa conciliar as responsabilidades com os filhos e a participação na vida democrática”, destacou a Prefeitura do Recife.

 

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Recife

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