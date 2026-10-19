Projetos sustentáveis de escolas pernambucanas chegam à final do Solve for Tomorrow Brasil

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O programa incentiva estudantes e professores de escolas públicas a desenvolver soluções inovadoras para desafios reais de suas comunidades

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Duas escolas da rede estadual de Pernambuco estão entre as finalistas da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa de Cidadania Corporativa com coordenação geral do Cenpec.

A Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Gil Rodrigues, localizada em Vertentes, no Agreste do Estado, foi selecionada com o projeto “Pavers Sustentáveis a partir da Casca de Castanha de Caju”.

Orientada pelo professor João Paulo da Silva e desenvolvida pelos estudantes Ana Clara Tomás Bezerra, Jarson Gabriel da Silva Vieira e João Ryan Andrade Deniz, a iniciativa busca uma alternativa mais sustentável e econômica para a pavimentação de calçadas e espaços comunitários, a partir do reaproveitamento de um resíduo agroindustrial que seria descartado.

“Temos uma produção acentuada de castanha de caju na região e percebemos o impacto que o descarte da casca pode causar no solo. Visitamos comunidades e conversamos com pessoas que trabalham com a castanha e percebemos que havia um problema ambiental, mas também uma oportunidade de transformar esse resíduo em algo útil. Foi aí que começamos a pensar no paver”, explicou o professor João Paulo.

A outra representante pernambucana é a Escola Técnica Estadual (ETE) Prof. Paulo Freire, localizada em Carnaíba, no Sertão. A equipe desenvolve o projeto “Sertanino: Uma solução natural para um direito essencial”, que consiste em uma pastilha bioindicadora produzida com extratos de plantas nativas da Caatinga. A proposta busca oferecer uma alternativa acessível para o monitoramento da qualidade da água, especialmente em regiões distantes de laboratórios e equipamentos sofisticados.

Orientada pelo professor Gustavo Bezerra, a iniciativa é desenvolvida pelos estudantes Matheus Gonçalves Lacerda, Jamilly Gadelha da Silva e Leandra Viviane Marques Lins.

“Quando pensamos nas comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas, percebemos que muitas vezes o acesso às tecnologias necessárias para identificar parâmetros básicos da qualidade da água é limitado. Existem equipamentos e testes disponíveis, mas eles podem ter um custo elevado ou exigir uma estrutura que nem sempre está próxima dessas populações”, afirmou o professor Gustavo.

Desafios reais

O Solve for Tomorrow Brasil incentiva estudantes e professores de escolas públicas a desenvolver soluções inovadoras para desafios reais de suas comunidades, utilizando a abordagem STEM — sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Os projetos selecionados refletem a diversidade de desafios identificados pelos estudantes em seus territórios e demonstram como a ciência e a tecnologia podem contribuir para o desenvolvimento de soluções com potencial de impacto social e ambiental positivo.

Segundo a organização do evento, a região Nordeste concentra o maior número de finalistas desta edição, com seis projetos selecionados. Pernambuco e Goiás são os estados com maior número de representantes, com dois finalistas cada.

Entre os principais temas abordados pelas equipes estão sustentabilidade, saúde e segurança. As propostas incluem iniciativas relacionadas ao tratamento e ao monitoramento da qualidade da água, à pesca sustentável, ao saneamento, ao combate ao mosquito Aedes aegypti, à localização em tempo real e à preservação do patrimônio histórico.

Atividades preparatórias

Nesta etapa final, os estudantes participam de atividades preparatórias e apresentam suas soluções ao público por meio de conteúdos que detalham os desafios identificados, as tecnologias utilizadas e os resultados alcançados até o momento.

No dia 23 de novembro, o Solve for Tomorrow abre a votação do júri popular, permitindo que o público vote em seus projetos favoritos no site oficial do programa.

Para Helvio Kanamaru, diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, conhecer os finalistas do Solve for Tomorrow é acompanhar de perto o potencial dos jovens quando têm a oportunidade de investigar problemas reais e buscar soluções por meio da ciência e da tecnologia.

“Cada projeto representa o empenho de estudantes e professores em transformar o conhecimento em iniciativas conectadas às necessidades de suas comunidades”, afirma.