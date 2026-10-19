JC Educação: Semana Universitária da UPE promove atividades de ciência, tecnologia e engenharia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira também: Recife recebe festival de preparação para o Enem 2026; e estudantes de Nazaré da Mata aprendem sobre economia e consumo consciente

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O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

POLI/UPE realiza Semana Universitária com atividades gratuitas de ciência e tecnologia

A Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (POLI/UPE) realiza, entre os dias 21 e 23 de outubro, das 8h às 22h, a Semana Universitária da UPE – Ingenia. Aberto ao público, o evento é voltado para estudantes do ensino fundamental e médio e tem como objetivo despertar o interesse de crianças e adolescentes pela ciência, tecnologia e engenharia.

Durante os três dias, os visitantes poderão participar de uma programação que inclui feira de estágio, exposições, demonstrações, competições, apresentações de trabalhos científicos e atividades interativas. A iniciativa busca aproximar a produção acadêmica da sociedade, estimular a curiosidade dos estudantes e apresentar possibilidades para quem começa a pensar no futuro profissional.

Entre os destaques estão projetos desenvolvidos pelos próprios alunos da POLI/UPE, como a Mostra de Robótica Educacional, projetos com drones e jogos digitais, além de minicursos de modelagem e impressão 3D. A programação completa está disponível no site https://www.serdigital.com.br/ingenia/2026/#programacao.

A programação também contará com a Expo POLI Mulher, feira de ciências que reúne professoras da instituição como orientadoras de grupos formados majoritariamente por meninas. A iniciativa busca aproximar as jovens de mulheres que atuam na ciência e na engenharia, incentivando o interesse feminino pelas áreas de tecnologia e inovação.

Além das atividades científicas, a Semana Universitária contará com a Carreta Smart Senac, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que oferecerá cursos gratuitos de curta duração. O evento também promoverá uma feira de empreendedoras, voltada à valorização de pequenos negócios e ao fortalecimento da nanoeconomia.

“A Semana Universitária é um momento de integração da comunidade acadêmica e de aproximação da UPE com a sociedade. Na POLI, o evento recebe o nome de Ingenia, em referência aos talentos e às habilidades que também inspiram a palavra Engenharia. Em 2026, teremos uma Escola transformada, com empresas parceiras, feiras, atividades culturais e competições de engenharia, mostrando o que temos de melhor e fortalecendo nossa interação com os estudantes e a sociedade. O evento cresce a cada ano, e convidamos todos a nos visitar e conhecer de perto o universo da Engenharia”, afirmou Sergio Campello, diretor da Escola Politécnica de Pernambuco.

Acelere Experience 2026 reúne educação, empreendedorismo e música no Recife

Nos dias 4 e 5 de novembro, o Recife será palco, no Classic Hall, de uma nova edição do Acelere Experience 2026, voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Com a expectativa de reunir mais de 30 mil estudantes em dois dias de experiências, o festival combina preparação para o vestibular, palestras, empreendedorismo e música.

Entre as atrações confirmadas estão Débora Aladim, referência no ensino de História; Sandro Curió, conhecido por sua abordagem dinâmica da Matemática; Professor Noslen, um dos principais nomes do ensino de Língua Portuguesa na internet; e Fernanda Pessoa, referência na preparação para a redação do ENEM. A programação contará ainda com outros professores, criadores de conteúdo, palestrantes e atrações musicais.

“Queremos que cada estudante viva algo que vá muito além de um evento preparatório para o ENEM. O Acelere Experience é um espaço para sonhar, aprender, se divertir e descobrir novas possibilidades. Reunimos grandes nomes da educação brasileira porque acreditamos que o conhecimento precisa estar cada vez mais próximo dos jovens, falando a linguagem deles e mostrando que o futuro pode ser construído a partir das oportunidades que surgem hoje”, destacou Rhayann Vasconcelos, idealizador do festival.

Para participar, os interessados devem acessar o site www.acelerexp.com.br e adquirir o seu ingresso de forma gratuita ou optar pelo camarote oficial, que oferece experiência e benefícios exclusivos.

Débora Aladim, Fernanda Pessoa, Noslen e Curió: maiores nomes do país fazem festival de preparação para o ENEM em Recife - Divulgação/Acelere Enem

Estudantes da rede municipal de Nazaré da Mata participam de programa do Banco Central

Dinheiro, cartão de crédito, compras, contas domésticas e a importância de economizar. Assuntos presentes na rotina das famílias agora também fazem parte das salas de aula da rede municipal de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Pela primeira vez, estudantes do município participam do Programa Aprender Valor, iniciativa do Banco Central do Brasil voltada à promoção da educação financeira nas escolas públicas.

A Secretaria Municipal de Educação iniciou o projeto em sete escolas. A iniciativa envolve dezenas de professores e centenas de estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, principalmente crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, além de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Por meio do Aprender Valor, o Banco Central desenvolve ações para estimular a educação financeira, com abordagem de temas como planejamento, poupança, consumo consciente e uso responsável do dinheiro.

Na prática, os estudantes aprendem a comparar preços, diferenciar necessidades de desejos de consumo, compreender a importância de economizar, organizar gastos e conhecer os cuidados necessários no uso do cartão de crédito. Jogos, desafios, situações-problema e atividades em grupo ajudam a aproximar os conteúdos da realidade das famílias.

A educação financeira não será oferecida como uma nova disciplina. Os temas serão incorporados às atividades pedagógicas e aos componentes curriculares previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Uma situação de compra, por exemplo, pode ser utilizada para trabalhar cálculos, preços, orçamento e planejamento.

“A proposta é ensinar o estudante a lidar com situações que já fazem parte da rotina da família, como compras, cartão de crédito, economia e planejamento. Queremos que ele aprenda desde cedo a fazer escolhas conscientes e também leve esse conhecimento para dentro de casa”, explica Rubens Oliveira, coordenador municipal do Programa Aprender Valor.