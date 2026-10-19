Enem 2026: veja possíveis temas para a redação e como se preparar

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Sustentabilidade, economia e direitos trabalhistas são assuntos que exigem atenção, mas candidatos devem priorizar a preparação por eixos temáticos

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Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 se aproximando, os candidatos intensificam a preparação para a redação, uma das etapas mais importantes da prova. Embora acompanhar os acontecimentos atuais ajude a ampliar o repertório sociocultural, prever o tema que será proposto não é uma estratégia segura.

Entre os eixos temáticos que merecem atenção neste ano estão sustentabilidade e economia. A avaliação é da professora de Linguagens e Redação Fernanda Nascimento, que também destaca os eventos climáticos extremos e as mudanças nos direitos trabalhistas como assuntos relevantes para os estudantes acompanharem.

A especialista, no entanto, ressalta que esses tópicos não são garantias de que aparecerão na prova. Para ela, o mais importante é desenvolver conhecimentos que possam ser utilizados em diferentes propostas de redação.

“Todos são importantes, mas Sustentabilidade e Economia são os mais evidentes na atualidade”, afirma a professora.

Sustentabilidade e economia entre os eixos de atenção

As questões ambientais e econômicas podem ser estudadas a partir de diferentes perspectivas, permitindo que os estudantes ampliem o repertório para discutir problemas sociais contemporâneos.

No campo da sustentabilidade, os eventos climáticos extremos são um dos assuntos que merecem acompanhamento. Já na economia, as transformações nas relações de trabalho e as mudanças nos direitos trabalhistas estão entre os temas que podem contribuir para a preparação dos candidatos.

“Eventos climáticos extremos e modificações nos direitos trabalhistas chamam a atenção no momento, mas não significa que essa é uma certeza para prever o tema”, explica.

Como estudar sem depender de previsões?

Em vez de concentrar os estudos em listas de possíveis temas, a orientação é organizar a preparação por eixos temáticos. A estratégia ajuda a construir um repertório sociocultural mais amplo, que pode ser aproveitado na discussão de diferentes problemas apresentados na prova.

Segundo Fernanda, o objetivo deve ser desenvolver a capacidade de relacionar conhecimentos e construir argumentos, e não apenas memorizar informações sobre assuntos considerados prováveis.

“O foco não deve ser a previsão do tema, mas a preparação para qualquer tema! O estudo por eixos temáticos amplia o repertório sociocultural do aluno e tende a abranger uma ampla gama de conteúdos que podem ser usados em diversos temas”, destaca.

Para isso, os estudantes podem aproveitar conteúdos vistos ao longo do ensino médio, relacionando conhecimentos de diferentes disciplinas a questões sociais, políticas, culturais, científicas e econômicas.

Acompanhar notícias ajuda a ampliar o repertório

Além de acompanhar os noticiários, os candidatos podem recorrer às próprias aulas para encontrar referências que contribuam para a argumentação. Disciplinas como Geografia, História, Filosofia, Sociologia e Literatura oferecem conceitos, acontecimentos históricos e referências culturais que podem ser utilizados na redação.

A professora considera que essas aulas são uma fonte importante de conhecimento, embora nem sempre sejam aproveitadas pelos estudantes durante a preparação para o exame.

“Acompanhar noticiários ajuda a ter acesso a conteúdos importantes da atualidade, que podem ser aprofundados por meio de pesquisas e estudos posteriores”, afirma.

O contato com as notícias, entretanto, deve ser acompanhado de reflexão. Mais do que memorizar dados, estatísticas ou acontecimentos, o candidato precisa compreender o que essas informações revelam e de que maneira podem sustentar seu ponto de vista.

“A chave é a interpretação da informação. O estudante precisa explicar ao leitor o que quer mostrar ao expor certo dado ou certa referência. A informação é o passo inicial para fundamentar a defesa do ponto de vista do candidato, que deve ser a parte principal do seu texto”, explica Fernanda.

O que priorizar na reta final antes da prova?

Na reta final, a recomendação é revisar os aspectos da redação que independem do tema escolhido pela banca. Entre eles estão a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, o uso de conectivos, a organização dos argumentos e a elaboração da proposta de intervenção.

A prática de redações também permite identificar dificuldades e exercitar a aplicação desses elementos em diferentes propostas.

Para a professora, não é necessário considerar um assunto completamente distante da realidade do estudante. As temáticas propostas no exame estão relacionadas à sociedade e ao contexto em que as pessoas vivem, o que reforça a importância de compreender o mundo ao redor.

“Nesse período de véspera do vestibular, é importante, principalmente, revisar a estrutura do texto, os conectivos, os elementos da proposta, aquilo de que temos controle independente do tema”, orienta.

A redação do Enem exige um texto dissertativo-argumentativo em língua portuguesa, no qual o participante deve defender um ponto de vista com argumentos consistentes e apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A prova integra o primeiro dia do exame, marcado para 8 de novembro de 2026.

Os candidatos também podem consultar a Cartilha do Participante da Redação do Enem 2026, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para revisar as competências avaliadas e conferir exemplos de redações com pontuações altas.



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