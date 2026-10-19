Enem 2026: pode levar celular para a prova? Confira as regras para aparelhos eletrônicos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Participantes devem desligar os dispositivos e guardá-los em envelope porta-objetos lacrado; descumprimento das regras pode levar à eliminação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem levar o celular ao local de prova, mas não podem utilizá-lo durante a aplicação do exame. De acordo com as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o aparelho deve estar desligado e guardado em um envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação.

A regra vale para os dois dias de prova, marcados para 8 e 15 de novembro. Além dos celulares, outros dispositivos eletrônicos também precisam ser guardados, como tablets, relógios inteligentes, fones de ouvido e calculadoras eletrônicas.

Como guardar o celular durante o Enem?

Antes de entrar na sala de prova, o participante deve desligar o celular e desativar todas as funções, os aplicativos e os sistemas do aparelho, incluindo os alarmes. Em seguida, precisa guardá-lo no envelope porta-objetos disponibilizado pelo chefe de sala.

O envelope deve permanecer lacrado e identificado, embaixo da carteira, durante toda a aplicação. O candidato só pode retirar os pertences depois de sair definitivamente do local de prova.

É importante conferir se o celular está realmente desligado antes de guardá-lo. Caso o aparelho toque, emita um alarme ou entre em funcionamento durante a aplicação, o participante poderá ser eliminado, mesmo que não esteja manuseando o dispositivo.

Leia Também Enem 2026: veja possíveis temas para a redação e como se preparar

Quais aparelhos eletrônicos são proibidos?

Além de celulares e smartphones, o Inep proíbe o uso de outros equipamentos eletrônicos durante a realização das provas. Os itens devem permanecer no envelope porta-objetos, desligados e lacrados conforme as orientações da equipe de aplicação.

Entre os dispositivos que precisam ser guardados estão:

Tablets e equipamentos semelhantes;

Relógios de qualquer tipo, incluindo os inteligentes;

Fones de ouvido;

Calculadoras eletrônicas;

Gravadores de áudio;

Pen drives e aparelhos de MP3;

Agendas eletrônicas;

Chaves com alarme ou componentes eletrônicos;

Cigarros eletrônicos;

Outros dispositivos capazes de transmitir, gravar ou receber dados, imagens, vídeos e mensagens.

O participante não deve manter esses objetos consigo durante a prova, mesmo que não pretenda utilizá-los.

Pode usar o celular para mostrar o documento de identificação?

O Inep aceita documentos digitais de identificação, desde que sejam apresentados nos aplicativos oficiais autorizados, como o Gov.br. Entre os documentos aceitos estão a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) Digital e o e-Título com foto.

O celular pode ser utilizado para apresentar o documento durante o procedimento de identificação. Depois disso, o candidato deve desligar o aparelho e guardá-lo no envelope porta-objetos, seguindo as instruções dos aplicadores.

Capturas de tela, fotografias ou cópias digitais fora dos aplicativos oficiais não substituem os documentos exigidos pelo exame.

O que acontece se o celular tocar durante a prova?

O funcionamento de um aparelho eletrônico durante a aplicação pode resultar na eliminação do candidato, mesmo que o acionamento aconteça sem que ele toque no dispositivo.

Por isso, a orientação é desligar completamente o celular antes de guardá-lo, desativando também os alarmes e outras funções que possam ativá-lo. Colocar o aparelho apenas no modo silencioso ou de vibração não é suficiente para cumprir a regra.

As orientações oficiais do Inep também determinam que o envelope permaneça lacrado até a saída definitiva do local de prova.

Para evitar problemas no dia do exame, os candidatos devem conferir as regras com antecedência e seguir as instruções da equipe responsável pela aplicação. As orientações completas estão disponíveis na página No Dia do Exame.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo