Enem 2026: pode levar celular para a prova? Confira as regras para aparelhos eletrônicos
Participantes devem desligar os dispositivos e guardá-los em envelope porta-objetos lacrado; descumprimento das regras pode levar à eliminação
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Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem levar o celular ao local de prova, mas não podem utilizá-lo durante a aplicação do exame. De acordo com as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o aparelho deve estar desligado e guardado em um envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação.
A regra vale para os dois dias de prova, marcados para 8 e 15 de novembro. Além dos celulares, outros dispositivos eletrônicos também precisam ser guardados, como tablets, relógios inteligentes, fones de ouvido e calculadoras eletrônicas.
Como guardar o celular durante o Enem?
Antes de entrar na sala de prova, o participante deve desligar o celular e desativar todas as funções, os aplicativos e os sistemas do aparelho, incluindo os alarmes. Em seguida, precisa guardá-lo no envelope porta-objetos disponibilizado pelo chefe de sala.
O envelope deve permanecer lacrado e identificado, embaixo da carteira, durante toda a aplicação. O candidato só pode retirar os pertences depois de sair definitivamente do local de prova.
É importante conferir se o celular está realmente desligado antes de guardá-lo. Caso o aparelho toque, emita um alarme ou entre em funcionamento durante a aplicação, o participante poderá ser eliminado, mesmo que não esteja manuseando o dispositivo.
Quais aparelhos eletrônicos são proibidos?
Além de celulares e smartphones, o Inep proíbe o uso de outros equipamentos eletrônicos durante a realização das provas. Os itens devem permanecer no envelope porta-objetos, desligados e lacrados conforme as orientações da equipe de aplicação.
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Entre os dispositivos que precisam ser guardados estão:
- Tablets e equipamentos semelhantes;
- Relógios de qualquer tipo, incluindo os inteligentes;
- Fones de ouvido;
- Calculadoras eletrônicas;
- Gravadores de áudio;
- Pen drives e aparelhos de MP3;
- Agendas eletrônicas;
- Chaves com alarme ou componentes eletrônicos;
- Cigarros eletrônicos;
- Outros dispositivos capazes de transmitir, gravar ou receber dados, imagens, vídeos e mensagens.
O participante não deve manter esses objetos consigo durante a prova, mesmo que não pretenda utilizá-los.
Pode usar o celular para mostrar o documento de identificação?
O Inep aceita documentos digitais de identificação, desde que sejam apresentados nos aplicativos oficiais autorizados, como o Gov.br. Entre os documentos aceitos estão a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) Digital e o e-Título com foto.
O celular pode ser utilizado para apresentar o documento durante o procedimento de identificação. Depois disso, o candidato deve desligar o aparelho e guardá-lo no envelope porta-objetos, seguindo as instruções dos aplicadores.
Capturas de tela, fotografias ou cópias digitais fora dos aplicativos oficiais não substituem os documentos exigidos pelo exame.
O que acontece se o celular tocar durante a prova?
O funcionamento de um aparelho eletrônico durante a aplicação pode resultar na eliminação do candidato, mesmo que o acionamento aconteça sem que ele toque no dispositivo.
Por isso, a orientação é desligar completamente o celular antes de guardá-lo, desativando também os alarmes e outras funções que possam ativá-lo. Colocar o aparelho apenas no modo silencioso ou de vibração não é suficiente para cumprir a regra.
As orientações oficiais do Inep também determinam que o envelope permaneça lacrado até a saída definitiva do local de prova.
Para evitar problemas no dia do exame, os candidatos devem conferir as regras com antecedência e seguir as instruções da equipe responsável pela aplicação. As orientações completas estão disponíveis na página No Dia do Exame.