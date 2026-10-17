Primeiros Intercambistas do PGM 2026 embarcam com destino ao Reino Unido

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Teve início nesta sexta-feira (16) a primeira etapa do Programa Ganhe o Mundo (PGM) 2026, com o embarque de 50 estudantes da rede estadual no Aeroporto Internacional do Recife rumo ao Reino Unido. Ao longo de 18 semanas no exterior, os jovens poderão vivenciar uma imersão completa para aprimorar um novo idioma, absorver práticas acadêmicas internacionais e expandir horizontes culturais.

“Essa é uma política pública que de fato atinge a todos. São 50 estudantes embarcando para o Reino Unido onde terão a oportunidade de aprender uma nova cultura, um novo idioma e de trocar experiências durante todo o intercâmbio. São 2 mil meninos e meninas que estão dentro desta edição e, é a partir disso, que a gente transforma as vidas diretamente dentro desse programa", destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação (SEE), o PGM oferece aos estudantes da rede estadual a oportunidade de realizar intercâmbios internacionais, com foco no aprimoramento de idiomas e na ampliação das experiências educacionais.

“Estamos aqui hoje no aeroporto nos despedindo de uma forma muito feliz dos meninos que seguem para o embarque do Ganhe o Mundo. Aqui escutamos as experiências dos pais e vemos a alegria genuína que brota deles. O Ganhe o Mundo é uma política pública de transformação social. De cada recantinho do nosso estado, vem pelo menos um representante para este intercâmbio único na vida deles. Temos a certeza que eles vão voltar com muita bagagem para compartilhar”, disse a secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Lúcia Barbosa.

Entre os estudantes que embarcaram está Tales Gabriel, da Escola Técnica Estadual (ETE) Porto Digital, no Recife. Para o jovem, participar do Programa Ganhe o Mundo (PGM) vai muito além de uma experiência acadêmica ou de um simples intercâmbio. Trata-se da realização de um sonho cultivado ao lado do pai, que é ex-professor da rede estadual, falecido há dois anos.

"A gente já fica impactado pelo peso que o programa traz. Sempre tive vontade de viajar pelo Ganhe o Mundo. Meu pai era professor do estado e tinha o sonho e a expectativa de me ver viajando. Infelizmente o perdi há dois anos, mas trago ele na memória e sei o quanto ele e minha mãe lutaram para que eu estivesse aqui realizando esse sonho. Para mim, o PGM é honrar quem veio antes de nós e quem cuida da gente. É muito mais do que um curso de inglês ou um intercâmbio. É mudança de vida e crescimento", declarou Tales.

Diretamente do município de Salgueiro, Lara Beatriz não esconde a ansiedade para chegar no Reino Unida. Lara, que é estudante da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) de Salgueiro, passará o intercâmbio na cidade de Falfirk, na Escócia, e antes mesmo do embarque, já começou a pesquisar sobre o destino para conhecer um pouco mais sobre a história e as particularidades do local onde viverá durante o intercâmbio.

“Não vou mentir que estou muito ansiosa e um pouco nervosa também. Esse nervosismo acho que é comum entre os estudantes para saber o que vamos encontrar quando a gente chegar no nosso destino. Já fiz muitas pesquisas da cidade onde vou ficar e apesar de ser uma cidade pequena é um local com uma cultura muito forte e muitos pontos turísticos. Estou realmente bem ansiosa para poder vivenciar tudo isso de perto e desfrutar de cada momento desta oportunidade”, afirmou Lara.

Em 2026, o programa disponibilizou 2 mil vagas para intercâmbios em diferentes destinos, incluindo Reino Unido, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Argentina. A iniciativa busca ampliar o acesso dos estudantes pernambucanos a experiências internacionais, contribuindo para a formação acadêmica e o desenvolvimento pessoal visando o futuro.

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