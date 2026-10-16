fechar
Enem e Educação | Notícia

UPE elege José Roberto de Souza Cavalcanti como Reitor e Mônica Pontes como Vice-Reitora para o quadriênio 2027-2030

A votação foi realizada de forma on-line, durante dois dias, com a participação da comunidade acadêmica. A nova gestão terá início em 2/01 de 2027

Por JC Publicado em 16/10/2026 às 12:09
A vice-reitora eleita Mônica Pontes, ao lado do reitor eleito José Roberto de Souza Cavalcanti
A vice-reitora eleita Mônica Pontes, ao lado do reitor eleito José Roberto de Souza Cavalcanti - Divulgação/Ascom UPE

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Universidade de Pernambuco (UPE) elegeu, nesta sexta-feira (16), o professor José Roberto de Souza Cavalcanti para o cargo de Reitor e a professora Mônica Maria de Albuquerque Pontes para Vice-Reitora da instituição no quadriênio 2027-2030.

A chapa única  “UPE Integrada é Forte” obteve 88,5% dos votos no resultado geral, enquanto os votos em branco corresponderam a 11,5%. Entre os estudantes, a chapa recebeu 84,8% dos votos, e os votos em branco somaram 15,2%. Entre os técnicos-administrativos, foram 91,5% para a chapa e 8,5% de votos em branco. Já entre os docentes, a chapa obteve 89,3% dos votos, enquanto os votos em branco representaram 10,7%.

A votação foi realizada de forma on-line, durante dois dias, com a participação da comunidade acadêmica. A nova gestão terá início em 2 de janeiro de 2027.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Agredecimentos a comunidade acadêmica

Professor da UPE desde 1984, José Roberto de Souza Cavalcanti atua na Escola Politécnica de Pernambuco (Poli/UPE). É mestre em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP), graduado em Engenharia Civil pela UPE e em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Pernambuco.

Atualmente, exerce o cargo de vice-reitor da instituição, função que ocupa no período de 2023 a 2026. Também foi diretor da Escola Politécnica por dois mandatos, entre 2014 e 2022, e vice-diretor da unidade entre 2010 e 2014.

“Agradeço a comunidade acadêmica pela votação e a confiança em nosso trabalho. Serão quatro anos de muito trabalho, estruturado de forma coletiva e democrática, para continuarmos avançando como uma das principais universidades do Brasil. Agradeço a toda a comunidade acadêmica, que tem transformado o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação em Pernambuco. É um grande orgulho administrar a universidade em que me formei e sou professor há 41 anos”, destacou o Reitor eleito.

Já a Vice-Reitora eleita, Mônica Maria de Albuquerque Pontes, é professora da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) desde 1995. Doutora e mestre em Dentística pela UPE, é especialista em Dentística e Endodontia e graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ocupa o cargo de pró-reitora de Administração e Finanças da Universidade, função que exerce desde 2024. Também foi diretora da FOP entre 2017 e 2021 e vice-diretora da unidade entre 2013 e 2017.

“Hoje terminamos uma campanha que teve como base a escuta, o diálogo e a proposição de ideias. Estamos muito felizes com o resultado e comprometidos com os projetos que continuarão fortalecendo a Universidade de Pernambuco como uma das principais instituições de ensino superior do país. Do mesmo modo, saímos fortalecidos para continuar lutando por uma UPE integrada e forte. Contamos com a colaboração de toda a comunidade acadêmica, estudantes, técnicos e docentes”, pontuou a Vice-Reitora eleita.

Proposta de gestão

A chapa apresentou uma proposta de gestão voltada à integração das unidades de educação e saúde, à valorização das pessoas e ao fortalecimento da participação da comunidade universitária nas decisões institucionais. Entre as diretrizes para o próximo quadriênio estão o aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão, o incentivo à inovação, a ampliação das políticas de inclusão e permanência estudantil, a modernização da infraestrutura e o fortalecimento da assistência à saúde.

A proposta também prevê o aperfeiçoamento da gestão administrativa, com foco no planejamento, na transparência, na transformação digital e na integração entre os diferentes campi e unidades da Universidade. O projeto busca dar continuidade aos avanços institucionais e enfrentar desafios ainda presentes, considerando as particularidades das diversas regiões onde a UPE atua.

A nova gestão assume o compromisso de construir uma Universidade mais integrada, democrática, inclusiva e conectada às necessidades de Pernambuco, fortalecendo a atuação da instituição no ensino superior público, na produção científica e no desenvolvimento social do Estado.

Leia também

A lógica do voto
opinião

A lógica do voto
Período eleitoral influencia nas oscilações do mercado financeiro e gera incertezas para investidores
INSEGURANÇA ECONÔMICA

Período eleitoral influencia nas oscilações do mercado financeiro e gera incertezas para investidores

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.