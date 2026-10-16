UPE elege José Roberto de Souza Cavalcanti como Reitor e Mônica Pontes como Vice-Reitora para o quadriênio 2027-2030

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A votação foi realizada de forma on-line, durante dois dias, com a participação da comunidade acadêmica. A nova gestão terá início em 2/01 de 2027

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A Universidade de Pernambuco (UPE) elegeu, nesta sexta-feira (16), o professor José Roberto de Souza Cavalcanti para o cargo de Reitor e a professora Mônica Maria de Albuquerque Pontes para Vice-Reitora da instituição no quadriênio 2027-2030.

A chapa única “UPE Integrada é Forte” obteve 88,5% dos votos no resultado geral, enquanto os votos em branco corresponderam a 11,5%. Entre os estudantes, a chapa recebeu 84,8% dos votos, e os votos em branco somaram 15,2%. Entre os técnicos-administrativos, foram 91,5% para a chapa e 8,5% de votos em branco. Já entre os docentes, a chapa obteve 89,3% dos votos, enquanto os votos em branco representaram 10,7%.

A votação foi realizada de forma on-line, durante dois dias, com a participação da comunidade acadêmica. A nova gestão terá início em 2 de janeiro de 2027.

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Agredecimentos a comunidade acadêmica

Professor da UPE desde 1984, José Roberto de Souza Cavalcanti atua na Escola Politécnica de Pernambuco (Poli/UPE). É mestre em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP), graduado em Engenharia Civil pela UPE e em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Pernambuco.

Atualmente, exerce o cargo de vice-reitor da instituição, função que ocupa no período de 2023 a 2026. Também foi diretor da Escola Politécnica por dois mandatos, entre 2014 e 2022, e vice-diretor da unidade entre 2010 e 2014.

“Agradeço a comunidade acadêmica pela votação e a confiança em nosso trabalho. Serão quatro anos de muito trabalho, estruturado de forma coletiva e democrática, para continuarmos avançando como uma das principais universidades do Brasil. Agradeço a toda a comunidade acadêmica, que tem transformado o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação em Pernambuco. É um grande orgulho administrar a universidade em que me formei e sou professor há 41 anos”, destacou o Reitor eleito.

Já a Vice-Reitora eleita, Mônica Maria de Albuquerque Pontes, é professora da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) desde 1995. Doutora e mestre em Dentística pela UPE, é especialista em Dentística e Endodontia e graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ocupa o cargo de pró-reitora de Administração e Finanças da Universidade, função que exerce desde 2024. Também foi diretora da FOP entre 2017 e 2021 e vice-diretora da unidade entre 2013 e 2017.

“Hoje terminamos uma campanha que teve como base a escuta, o diálogo e a proposição de ideias. Estamos muito felizes com o resultado e comprometidos com os projetos que continuarão fortalecendo a Universidade de Pernambuco como uma das principais instituições de ensino superior do país. Do mesmo modo, saímos fortalecidos para continuar lutando por uma UPE integrada e forte. Contamos com a colaboração de toda a comunidade acadêmica, estudantes, técnicos e docentes”, pontuou a Vice-Reitora eleita.

Proposta de gestão

A chapa apresentou uma proposta de gestão voltada à integração das unidades de educação e saúde, à valorização das pessoas e ao fortalecimento da participação da comunidade universitária nas decisões institucionais. Entre as diretrizes para o próximo quadriênio estão o aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão, o incentivo à inovação, a ampliação das políticas de inclusão e permanência estudantil, a modernização da infraestrutura e o fortalecimento da assistência à saúde.

A proposta também prevê o aperfeiçoamento da gestão administrativa, com foco no planejamento, na transparência, na transformação digital e na integração entre os diferentes campi e unidades da Universidade. O projeto busca dar continuidade aos avanços institucionais e enfrentar desafios ainda presentes, considerando as particularidades das diversas regiões onde a UPE atua.

A nova gestão assume o compromisso de construir uma Universidade mais integrada, democrática, inclusiva e conectada às necessidades de Pernambuco, fortalecendo a atuação da instituição no ensino superior público, na produção científica e no desenvolvimento social do Estado.