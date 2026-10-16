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UFPE suspende atividades presenciais no CFCH após infestação de pulgas

Interdição começa na segunda-feira (19); universidade iniciou pulverização do prédio nesta sexta (16) para controlar a presença dos insetos

Por Ryann Albuquerque Publicado em 16/10/2026 às 10:44
Imagem do Centro de Filosofia e Ci&ecirc;ncias Humanas (CFCH) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Imagem do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Crédito: Rafael Vieira

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A infestação de pulgas no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai provocar a suspensão temporária das atividades presenciais no prédio a partir da próxima segunda-feira (19). A medida atinge todo o edifício, onde a presença dos insetos foi identificada em diferentes pavimentos.

Para combater a infestação, a universidade acionou uma empresa contratada para realizar a pulverização dos ambientes. O serviço começou nesta sexta-feira (16), com aplicação do produto do quinto andar em direção ao térreo.

A interdição foi comunicada à comunidade acadêmica por meio de um ofício eletrônico divulgado na quinta-feira (15). Segundo a UFPE, o trabalho é acompanhado pela Superintendência de Infraestrutura da instituição, com o objetivo de normalizar as atividades o mais rápido possível.

Aulas e serviços presenciais serão realocados

Durante o fechamento do prédio, as atividades acadêmicas e administrativas que exigem presença física deverão ser transferidas para outros espaços disponíveis na universidade.

A presença de pulgas foi constatada nos pavimentos do edifício, do térreo ao quarto andar. A decisão de interditar integralmente o CFCH busca impedir a disseminação dos insetos enquanto são realizados os procedimentos para controlar a infestação.

A retomada das atividades presenciais no prédio dependerá da conclusão do controle da infestação e de uma avaliação das condições de segurança para liberar o espaço.

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.