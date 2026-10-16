Prédio do CFCH da UFPE será liberado na segunda-feira (19) após infestação de pulgas

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A primeira etapa da pulverização no prédio foi realizada na quinta-feira (15), enquanto a segunda etapa será feita na segunda (19)

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O Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) volta a funcionar normalmente na segunda-feira (19). Após uma infestação de pulgas, o prédio precisou ser interditado e teve as atividades suspensas nesta sexta-feira (16).

De acordo com um ofício, divulgado anteriormente pela universidade, o CFCH seria interditado na segunda (19), porém o retorno foi antecipado com o início do processo de dedetização.

A primeira etapa da pulverização foi feita na quinta-feira (15) e a segunda etapa será realizada na segunda (19) a partir das 8h, sem oferecer riscos à saúde dos alunos, sendo permitida a circulação e a permanência de pessoas nos ambientes tratados imediatamente após sua aplicação.

A equipe da Superintendência de Infraestrutura (Sinfra) da UFPE também está atuando na identificação das possíveis fontes de disseminação das pulgas nas dependências do CFCH, investigando a presença de animais silvestres no interior do prédio.

A infestação atingiu quatro pavimentos do edifício, do térreo ao quarto andar. Durante a interdição as atividades acadêmicas e administrativas que exigem presença física deverão ser transferidas para outros espaços disponíveis na universidade.