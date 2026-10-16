Mais de 370 prédios e orçamento insuficiente: os desafios da manutenção na UFPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Incêndio no antigo prédio da Dine reacende debate sobre conservação e segurança dos imóveis da UFPE, com prejuízos estimados em R$ 100 milhões

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) opera, em 2026, com um orçamento discricionário de R$ 190 milhões, destinado à manutenção, ao funcionamento e à assistência estudantil.

Desse total, cerca de R$ 50 milhões são destinados prioritariamente à assistência estudantil, incluindo a manutenção dos restaurantes universitários e das moradias, além da concessão de bolsas. Os R$ 140 milhões restantes são utilizados para custear o funcionamento e os serviços essenciais dos campi de Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru.

A discussão sobre a conservação e a segurança dos imóveis ganhou relevância após o incêndio que atingiu, na noite de 7 de outubro, o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), no campus Recife. O edifício abrigava laboratórios de pesquisa, e os prejuízos com equipamentos foram estimados em R$ 100 milhões.

A Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio. A investigação está em andamento e, até o momento, não há conclusão oficial sobre o que provocou o fogo.

Em entrevista à coluna Enem e Educação, o reitor da UFPE Alfredo Gomes, afirmou que seria necessário pelo menos dobrar os recursos disponíveis para superar os efeitos do subfinanciamento acumulado nos últimos anos e ampliar os investimentos na instituição.

"O governo (federal) tem feito uma política, de 2024 para cá, de recompor pelo menos a inflação no orçamento das universidades. Em 2014, o orçamento era de R$ 8 bilhões e desceu (foi cortado) para R$ 4,5 bilhões. Em 2022, o governo Lula articulou a aprovação da PEC da Transição, injetando cerca de R$ 1,7 bilhão para todas as universidades federais, o que deu um alívio em 2023, 2024 e 2025. Mas ainda precisamos de uma recomposição consistente diante do quadro fiscal do país", explicou Gomes.

Apesar das recomposições orçamentárias recentes promovidas pelo Ministério da Educação (MEC), os recursos disponíveis permanecem insuficientes para suprir as necessidades históricas da UFPE. Para se ter uma ideia, o orçamento de 2026 continua inferior ao patamar registrado em 2014, quando a universidade contava com R$ 213 milhões.

Os valores destinados à manutenção predial também ajudam a dimensionar os desafios da universidade. Segundo informações fornecidas pela UFPE, foram aplicados R$ 45 milhões nessa área em 2024 e R$ 48 milhões em 2025, um aumento de 6,7%.

Em 2026, o recurso chega a R$ 40 milhões, uma redução de 16,7% com relação o ano anterior. Na comparação com 2024, o valor representa uma queda de 11,1%.

A UFPE administra mais de 370 prédios, alguns com mais de 80 anos de existência, e mantém 111 contratos ao todo, dos quais 38 são relacionados à manutenção. Os contratos abrangem serviços essenciais para o funcionamento da instituição, como segurança, energia, limpeza e manutenção preventiva e corretiva.

Prédio da antiga DINE, que abrigava laboratórios na UFPE foi destruído em incêndio na última quarta-feira (7) - Lucas Emanuel Prédio da antiga DINE, que abrigava laboratórios na UFPE foi destruído em incêndio na última quarta-feira (7) - Lucas Emanuel No prédio da UFPE atingindo por chamas, funcionavam vários laboratórios na área de fármacos, de informática e de genética - Cortesia/WhatsApp

Intervenções em andamento

Questionado sobre a periodicidade das vistorias técnicas nos três campi e a existência de um cronograma de manutenção para as unidades, o reitor Alfredo Gomes explicou que algumas intervenções planejadas já estão em andamento.

Entre elas, estão obras nos telhados dos departamentos de Ciências Farmacêuticas e de Engenharia Química, além da biblioteca do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), cujas licitações já estão preparadas.

Outras unidades também demandam atenção, como os departamentos de Anatomia e de Odontologia. Na Faculdade de Direito do Recife (FDR), prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), há ações em andamento, incluindo obras de acessibilidade e recuperação de anfiteatros. Parte do pavimento superior permanece interditada, e a recuperação desse trecho ainda depende de uma nova licitação.

As melhorias são definidas com base em avaliações técnicas, que determinam se os problemas podem ser resolvidos pelas equipes de manutenção da instituição ou se exigem obras de maior porte. “Essa manutenção depende muito da condição de cada prédio analisado, dentro do nosso planejamento e também da nossa capacidade orçamentária. Se fôssemos fazer um investimento geral na universidade, o governo teria que colocar pelo menos R$ 1 bilhão para a gente dar conta de tudo”, afirmou à coluna.

É preciso corrigir distorções

A recuperação do orçamento exige mudanças na forma de financiamento do ensino superior, com maior previsibilidade na distribuição das verbas. Além da insuficiência de recursos, o reitor apontou distorções na estrutura de aporte das políticas públicas, especialmente após a ampliação das emendas parlamentares de execução obrigatória.

"O orçamento de quatro deputados federais aqui de Pernambuco é maior do que o orçamento da UFPE. Um deputado, individualmente, tem R$ 37 milhões de emenda individual e mais uma cota-parte ali em torno de R$13 a R$15 milhões. O que dá R$ 50 milhões para cada um e somando os quatro, dá R$ 200 milhões. O nosso orçamento é de 190 milhões. Então, assim, há uma distorção histórica no orçamento da União", criticou Gomes.

"Isso se reflete na capacidade do governo federal, que gostaria — eu tenho essa leitura do compromisso do governo federal —, gostaria de injetar mais recursos, sobretudo recursos discricionários de custeio para a gente fazer a manutenção, mas as condições nacionais são muito difíceis", completou.

O reitor ressaltou, porém, a contribuição das emendas para projetos específicos da universidade. Ele citou os recursos destinados à construção do teatro da UFPE, que somaram cerca de R$ 50 milhões, e agradeceu aos parlamentares envolvidos na articulação das verbas, entre eles os deputados federais Carlos Veras (PT) e Augusto Coutinho (Republicanos).

Apesar da importância desses aportes, o reitor considera que as emendas não substituem o financiamento regular necessário ao funcionamento e à modernização das instituições.

Alternativas para assegurar previsibilidade

Para 2027, a previsão orçamentária da UFPE é de R$ 195 milhões, valor que ainda poderá passar por uma recomposição.

Ao discutir alternativas para garantir maior previsibilidade orçamentária, o reitor Alfredo Gomes afirmou que a destinação de receitas do pré-sal para a manutenção das universidades, prevista no novo Plano Nacional de Educação (PNE 2026-2036), pode contribuir para reduzir a dependência das negociações orçamentárias anuais.

"Nós temos um problema histórico: o orçamento das universidades, assim como o das demais instituições brasileiras — exceto talvez o Judiciário e o próprio Legislativo —, é essencialmente uma peça política, resultado de uma negociação política", disparou.

Para ele, o financiamento da ciência, da tecnologia e da inovação precisa ser tratado como uma prioridade estratégica, com investimentos compatíveis com a importância dessas áreas para o desenvolvimento do país.

Medidas de prevenção

Após o incêndio que atingiu o prédio que abrigava o Parque Tecnológico da UFPE, o reitor e representantes da instituição se reuniram, na última quarta-feira (14), com integrantes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco para discutir medidas de prevenção.

Entre as propostas está a retomada das negociações para instalar uma brigada da corporação no campus. A iniciativa já havia sido apresentada ao Governo do Estado em gestões anteriores, mas não avançou devido a limitações orçamentárias.

A proposta será novamente apresentada à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), caso seja considerada tecnicamente viável.

“Nós oferecemos o espaço, e temos outro portão que dá acesso ao IFPE. A ideia era justamente que essa brigada atendesse a toda essa região, porque a unidade mais próxima fica na Ceasa, e o percurso até aqui é longo. Já havíamos iniciado as negociações, mas, infelizmente, elas não avançaram”, explicou o reitor Alfredo Gomes.

Durante a reunião, também foi proposta a criação de um grupo de trabalho para elaborar estratégias preventivas, além da aquisição de novos equipamentos para reforçar a segurança no campus.

“Tivemos a ideia de criar brigadas com a participação das próprias comunidades da universidade, como já vem sendo feito em outras instituições. Foi uma reunião muito proveitosa. Agradeço também a atuação rápida do Corpo de Bombeiros naquela situação do incêndio”, declarou Alfredo Gomes.

Enquanto as medidas preventivas são discutidas, a UFPE contratou emergencialmente uma empresa para realizar o escoramento do prédio atingido pelo incêndio. A intervenção é necessária para dar continuidade aos trabalhos e viabilizar a realização da perícia na parte interna da estrutura.