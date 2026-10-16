Enem 2026: veja os horários de abertura e fechamento dos portões
Portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h nos dias 8 e 15 de novembro; provas começam às 13h30, no horário de Brasília
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Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões para evitar perder a prova. Nos dois dias de aplicação, em 8 e 15 de novembro, os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, conforme o horário oficial de Brasília.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as provas terão início às 13h30. Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada de candidatos nos locais de aplicação.
Qual é o horário das provas do Enem 2026?
No primeiro dia de aplicação, em 8 de novembro, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação. O exame terá duração de cinco horas e trinta minutos, com encerramento previsto para as 19h.
Já no segundo dia, em 15 de novembro, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Nessa etapa, a duração será de cinco horas, com término às 18h30.
Os horários seguem a hora oficial de Brasília, inclusive para os estados que possuem fusos horários diferentes.
O que levar no dia do Enem?
Para realizar o exame, o participante deve apresentar um documento oficial de identificação com foto, válido conforme as regras estabelecidas pelo Inep. Também é recomendável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o endereço do local de prova e outros dados importantes.
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O documento pode ser consultado na Página do Participante, disponível no portal oficial do Enem. Antes de sair de casa, o candidato deve conferir o endereço indicado e planejar o deslocamento com antecedência.
A recomendação é chegar ao local de aplicação antes da abertura dos portões, considerando possíveis imprevistos no trânsito e no transporte público. Como o fechamento ocorre às 13h, quem chegar depois desse horário não poderá realizar a prova.
Serviço — Enem 2026
- Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Abertura dos portões: 12h.
- Fechamento dos portões: 13h.
- Início das provas: 13h30.
- Término no primeiro dia: 19h.
- Término no segundo dia: 18h30.
Todos os horários seguem o horário oficial de Brasília.