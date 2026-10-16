Enem 2026: pode levar o caderno de questões para casa? Saiba quando é permitido sair com ele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Participantes só podem deixar o local de prova com o caderno nos últimos 30 minutos da aplicação; regra vale para os dois dias do exame

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Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem levar o caderno de questões para casa, mas precisam respeitar uma regra: a saída definitiva da sala com o material só é permitida nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova, conforme as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A regra vale para os dois dias de aplicação, marcados para 8 e 15 de novembro. Quem deixar a sala antes desse período deverá entregar o caderno de questões à equipe responsável pela aplicação.

Em que horário é permitido levar o caderno do Enem?

O horário depende do dia de aplicação e do tempo previsto para a prova. No primeiro domingo, 8 de novembro, o exame termina às 19h. Assim, os participantes podem sair com o caderno a partir das 18h30.

No segundo domingo, 15 de novembro, a prova termina às 18h30, e a saída com o material é permitida a partir das 18h.

Os horários seguem o horário oficial de Brasília. Participantes com direito a tempo adicional devem observar as orientações específicas aplicáveis à sua situação.

É possível sair da prova antes do horário e levar o caderno?

O participante pode deixar definitivamente a sala depois de cumprir o tempo mínimo de permanência, de duas horas após o início da prova, mas isso não significa que já possa levar o caderno de questões.

Para sair com o material, é necessário aguardar os últimos 30 minutos da aplicação. Quem sair antes deverá entregar o caderno à equipe responsável.

Quais materiais precisam ser entregues ao sair?

Mesmo nos últimos 30 minutos, quando é permitido levar o caderno de questões, alguns materiais devem ser entregues obrigatoriamente aos fiscais.

O Cartão-Resposta, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho devem ser entregues à equipe de aplicação. O participante não pode levar esses documentos para casa.

Também é proibido destacar páginas ou partes do caderno de questões e da folha de rascunho durante a prova.



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