Enem 2026: pode levar o caderno de questões para casa? Saiba quando é permitido sair com ele
Participantes só podem deixar o local de prova com o caderno nos últimos 30 minutos da aplicação; regra vale para os dois dias do exame
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Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem levar o caderno de questões para casa, mas precisam respeitar uma regra: a saída definitiva da sala com o material só é permitida nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova, conforme as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A regra vale para os dois dias de aplicação, marcados para 8 e 15 de novembro. Quem deixar a sala antes desse período deverá entregar o caderno de questões à equipe responsável pela aplicação.
Em que horário é permitido levar o caderno do Enem?
O horário depende do dia de aplicação e do tempo previsto para a prova. No primeiro domingo, 8 de novembro, o exame termina às 19h. Assim, os participantes podem sair com o caderno a partir das 18h30.
No segundo domingo, 15 de novembro, a prova termina às 18h30, e a saída com o material é permitida a partir das 18h.
Os horários seguem o horário oficial de Brasília. Participantes com direito a tempo adicional devem observar as orientações específicas aplicáveis à sua situação.
É possível sair da prova antes do horário e levar o caderno?
O participante pode deixar definitivamente a sala depois de cumprir o tempo mínimo de permanência, de duas horas após o início da prova, mas isso não significa que já possa levar o caderno de questões.
Para sair com o material, é necessário aguardar os últimos 30 minutos da aplicação. Quem sair antes deverá entregar o caderno à equipe responsável.
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Quais materiais precisam ser entregues ao sair?
Mesmo nos últimos 30 minutos, quando é permitido levar o caderno de questões, alguns materiais devem ser entregues obrigatoriamente aos fiscais.
O Cartão-Resposta, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho devem ser entregues à equipe de aplicação. O participante não pode levar esses documentos para casa.
Também é proibido destacar páginas ou partes do caderno de questões e da folha de rascunho durante a prova.