Enem 2026: o que levar para comer e beber no dia da prova? Entenda as regras
Participantes podem levar água e lanches para consumir durante a prova, mas alimentos e medicamentos estão sujeitos à vistoria dos fiscais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem levar alimentos e bebidas para consumir durante a aplicação das provas. No entanto, é importante ficar atento às orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre o acondicionamento dos produtos e a fiscalização dos itens levados para a sala.
Segundo as recomendações oficiais, alimentos industrializados devem estar lacrados ou com os rótulos visíveis. Já os lanches preparados em casa podem ser transportados em potes ou sacos. A organização também pode vistoriar os alimentos e medicamentos dos participantes durante o exame.
Quais alimentos podem ser levados para o Enem?
Não há uma lista específica de alimentos permitidos nas orientações gerais do Inep. Os candidatos podem levar lanches para consumir ao longo da aplicação, desde que respeitem os procedimentos de fiscalização.
Entre as opções práticas para levar estão frutas, sanduíches, biscoitos e barras de cereais. A escolha deve considerar a facilidade de transporte e de consumo durante a prova.
Para alimentos industrializados, a orientação é manter as embalagens lacradas ou os rótulos visíveis. Quem preferir levar alimentos preparados em casa pode utilizar potes ou sacos para acondicioná-los.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Pode levar água e outras bebidas?
O Inep permite que os participantes levem água e alimentos para consumir durante a prova. A recomendação é organizar os itens com antecedência e conferir as orientações oficiais para o dia do exame.
Também é importante evitar recipientes que possam causar transtornos durante a aplicação e seguir as instruções dos fiscais sobre os objetos levados para a sala.
Os fiscais podem revistar os alimentos?
De acordo com as orientações do Inep, os participantes devem permitir que o chefe de sala faça a vistoria dos lanches e dos medicamentos levados para o exame.
Por isso, é recomendável organizar os alimentos de maneira que possam ser inspecionados com facilidade. Caso o fiscal solicite a verificação dos itens, o candidato deve colaborar com o procedimento.
O que mais levar para o dia da prova?
Além do lanche e da bebida, os participantes devem levar um documento oficial de identificação válido e uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O Cartão de Confirmação de Inscrição também pode ser levado para facilitar a consulta ao local de prova.
Em 2026, o Enem será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. Os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, no horário de Brasília, e as provas começam às 13h30.
A orientação é separar os itens com antecedência e chegar ao local de aplicação antes do fechamento dos portões.