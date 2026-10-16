Enamed: novos médicos terão de passar em exame para obter registro profissional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Provas serão aplicadas no segundo, quarto e sexto anos, e instituições com resultados insatisfatórios poderão passar por processos de supervisão

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Congresso Nacional aprovou a medida provisória que torna obrigatório o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) para estudantes de medicina. O registro profissional está condicionado ao desempenho nas provas.

A nova regra prevê três avaliações durante a graduação, ao final do segundo, do quarto e do sexto ano do curso. A exigência vale para estudantes que ingressaram em medicina a partir de 19 de junho de 2026, data de publicação da medida provisória. Quem já estava matriculado antes dessa data e médicos que já possuem diploma reconhecido no Brasil não serão submetidos à nova exigência.

Como vai funcionar o Enamed

As provas serão componentes curriculares obrigatórios e avaliarão conhecimentos, habilidades e competências previstos nas diretrizes nacionais para a formação médica, considerando as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

A nota final será calculada pela média acumulada das três avaliações, com peso maior para a última prova. Os critérios de pontuação, os pesos de cada etapa e o nível mínimo de proficiência exigido serão definidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Formação Médica e divulgados previamente. A aplicação ficará a cargo do Ministério da Educação (MEC).

Quem não atingir o desempenho mínimo poderá refazer a terceira etapa nas edições seguintes, com novo cálculo da média final. A aprovação será comprovada por certificado eletrônico, que poderá ser consultado pelos conselhos regionais de medicina para analisar pedidos de registro profissional.

Os estudantes que concluírem a graduação sem atingir a proficiência mínima poderão obter a Inscrição de Egresso de Medicina (IEM). Quem tiver essa inscrição poderá realizar atividades técnico-científicas sob supervisão, mas não poderá atender pacientes, prescrever medicamentos, emitir atestados ou laudos nem exercer outras funções exclusivas de médicos.

A nota final dos estudantes aprovados no Enamed também poderá ser usada em processos seletivos para programas de residência médica de acesso direto.

Faculdades também serão avaliadas

O resultado do Enamed também será utilizado para avaliar os cursos de medicina. Aqueles com desempenho insatisfatório poderão passar por processos de supervisão e outras medidas previstas na legislação educacional. O MEC deverá divulgar os resultados por instituição e manter as informações disponíveis em portal público por pelo menos dez anos.

As faculdades também terão de publicar os resultados das três últimas edições do exame, permitindo que futuros estudantes comparem o desempenho das instituições. O texto aprovado estabelece, ainda, parâmetros nacionais para a utilização de hospitais e outros serviços do SUS na formação dos estudantes.

Entre outras novidades, instituições que utilizarem serviços públicos para estágios obrigatórios e atividades práticas também deverão oferecer contrapartidas, como recursos financeiros, melhorias estruturais, serviços assistenciais e ações educacionais. O conjunto dessas contrapartidas deverá corresponder a 2% do faturamento líquido do curso de medicina.

Regras para diplomas estrangeiros

A medida mantém as duas etapas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) e prevê regras de transição. Candidatos que fizeram a primeira etapa do Revalida até 19 de junho de 2026 e foram aprovados ficarão dispensados do Enamed e poderão realizar a prova de habilidades clínicas nas duas edições seguintes do exame.

A medida provisória, de número 1.370/2026, foi aprovada inicialmente por uma comissão mista, passou pela Câmara dos Deputados e recebeu aval do Senado nesta quinta-feira (15). O texto ainda depende de sanção presidencial.

Assista ao videocast Uma por Uma: Quem faz ciência? Os caminhos das mulheres na produção do conhecimento